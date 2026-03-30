記憶體飆漲買不下手 ! 蘋果也傳撐不住 從三星轉單到「這裡」

蘋果計畫在中國市場iPhone機型採用長江儲存快閃記憶體晶片，以應對記憶體晶片漲價危機。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕自去年下年以來，記憶體價格持續飆漲，為了保障產能不斷供，蘋果先前被迫接受了三星提出的100%漲價合約。現今市場傳出，根據供應鏈揭露，目前蘋果單顆LPDDR5X記憶體晶片的採購成本已飆升至驚人的70美元（約新台幣2240元）。

分析師指出，記憶體晶片佔手機物料成本的比重已從過去的10%-15%激增至30%-40%。為挽救正在被嚴重蠶食的iPhone利潤，蘋果預計在中國市場銷售的iPhone將採用長江存儲（YMTC）生產的 NAND 快閃記憶體晶片。

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蘋果曾被稱為業界的議價王者，如今其與供應商的合約週期已縮短至每6個月就得重新談判一次，且往往處於被動地位。市場認為，此舉被視為蘋果在面對全球記憶體價格飆漲與利潤壓力下，尋求成本控制與供應鏈多元化的關鍵一步。

專家指出，記憶體與記憶體晶片產業步入了一個漫長的上漲趨勢，手機廠商的利潤空間遭遇嚴重擠壓，這對蘋果的處境尤其尷尬，除了受制此前美國的技術禁令，其高階記憶體晶片的供應也被綁死在兩大韓廠三星和SK海力士身上，徹底喪失了供應鏈的議價主動權。

據報導，自去年下半年起，全球記憶體晶片進入漲價週期，三星與SK海力士等傳統供應商紛紛調升合約價，這使得蘋果面臨龐大的採購成本壓力。

分析師指出，記憶體晶片佔手機物料成本的比重已從過去的10%-15%激增至30%-40%。蘋果曾被稱為業界的議價王者，如今其與供應商的合約週期已縮短至每6個月就得重新談判一次，且往往處於被動地位。

中媒指出，對蘋果來說，新增一個頂級供應商，不只是降本增效，更是完成了供應鏈多元化佈局，多一個供應商就多一份保障，也能有效規避美國國內的輿論與政策壓力。此次合作若成真，將對產業格局產生深遠影響。

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