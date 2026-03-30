和泰攜手Google Cloud啟動「AI First」轉型 重塑營運效率

和泰汽車與Google Cloud展開深度合作，導入Gemini Enterprise，正式啟動「AI First」轉型戰略。（下載自Google部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在汽車產業邁向數位化與電動化的浪潮下，人工智慧（AI）正快速成為企業競爭力的關鍵。和泰汽車與Google Cloud展開深度合作，導入Gemini Enterprise，正式啟動「AI First」轉型戰略，透過AI代理（AI Agent）全面優化內部流程與決策模式，打造以AI為核心的營運體系。

和泰透過建立「AI發展事務局」並推動「全員AI賦能」策略，讓AI從工具升級為企業運作的核心引擎。藉由Gemini Enterprise開箱即用與低門檻操作的特性，成功降低員工學習曲線，內部使用率已達70%，培養兼具專業能力與數位應用能力的「π型人才」，加速企業邁向AI驅動的新型組織。

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在實際應用上，AI已深入和泰多個核心業務流程，並展現具體成效。過去商品企劃單位需耗時整理繁雜的商品規配與法規等資料，現在透過Gemini Enterprise中無程式碼的Agent Designer，將市場資訊與法規知識模組化，資料整理時間減少近30%，專注於更有價值的市場分析與決策工作上；市場分析團隊則利用AI快速處理銷售與競品數據，顯著提升決策敏捷度。

在售後服務領域，透過NotebookLM Enterprise整理維修手冊，第一線技師搜尋資料時間縮短一半，不僅提升問題排除效率，也同步優化客戶服務體驗。未來更計畫結合Vertex AI打造進階AI代理，串接內部系統，強化服務流程。

此外，在內部管理與決策支援方面，經營企劃單位利用AI進行產業研究與報告生成，將龐大的集團相關契約、規章辦法，原本需1至2週的作業時間縮短至1至3天；財務單位則透過AI進行數據初步分析，未來將進一步開發「財務分析代理」，提升決策精準度；教育訓練領域亦導入AI生成教材與題庫，作業時間大幅降低90%。

Google Cloud指出，Gemini Enterprise之所以能在企業內快速落地，關鍵在於三大優勢：首先是企業級資安與資料治理機制，確保敏感數據不外流且不被用於外部模型訓練；其次是高度整合能力，可串接既有系統如資料平台與辦公工具；第三則是開箱即用，透過直覺的無程式碼工作平台，讓非技術人員也能快速建立AI應用。

在此基礎上，和泰亦建構「AI中台」，整合Google Cloud的模型資源與運算能力，作為內部AI應用開發的基石。未來將進一步應用於零件需求預測、維修流程優化等場景，並維持高標準資安控管。

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