中國20大資訊企業來台非法挖角！調查局連10天搜索11家公司

調查局搜索扣押現場。（記者翁靖祐翻攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕台灣高科技人才不斷面對來自中共傾全國之力挖角！對此，法務部調查局自本月16日起連續10天，兵分49路突擊搜索11家涉嫌違法在台挖角我國高科技人才的中國企業。其中包括全球ODM龍頭「華勤技術」及充電配件大廠「安克創新」，目前已將涉案人員移送法辦，全案朝違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》方向進行偵辦。

調查局指出，本案自2025年8月開始規劃，後續報請台北、新北、士林、桃園及新竹5處地方檢察署指揮偵辦，並於3月16日至3月26日同步偵辦11家中國企業在台非法挖角高科技人才案件，總計動員185人次、搜索49處、詢問90人次。

請繼續往下閱讀...

涉入本案的公司中，不乏擁有跨國業務實力的大型中國企業，其中包括主營智慧型消費電子產品ODM，並於2024年中國電子資訊企業排名20，市佔率居全球首位的華勤技術有限公司以及在行動充電領域居全球第2的安克創新科技股份有限公司。

調查局指出，相關中國企業的犯案手法，包括假藉僑外資身分在台設立公司或是透過國人在台私設據點亦或是在台私設據點方式非法在台從事業務活動，但其目的大多共同指向於未經我國政府許可，便在我國進行招募高科技人才或是進行挖角的動作，目前已將涉案人員移送法辦，全案朝違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》方向進行偵辦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法