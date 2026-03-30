羅伯特清崎分享投資秘訣 教你預見未來 抓住財富先機

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）今（30日）分享投資者秘訣 教投資人預見未來， 抓住財富先機。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（30日）稍早在社交平台X發文，分享投資者的秘訣：「想要成為富有的投資者，你必須能看見未來」。

羅伯特清崎表示，如今要預見未來其實很容易，原因有2個。首先，美國國債只會持續增加，因為美國政府只會不斷印鈔，造成貨幣貶值，這意味著通貨膨脹會持續上升，而持有美元儲蓄的人將不斷損失購買力。

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其次，羅伯特清崎認為伊朗的戰爭是一場「宗教戰爭」，基督徒與猶太人對抗穆斯林，這場戰爭永遠不會結束，也意味著石油價格只會上漲，進而推高通膨。

羅伯特清崎稱，多年來他一直說，最大的輸家是那些只按傳統方式生活的人，只知道努力念書、考高分、找穩定工作、繳稅、存錢，然後把錢放進401（k）或RRSP，投資於多元化的股票、債券、基金和ETF投資組合，並認為當前最大的謊言是「美國國債是安全的」。

羅伯特清崎稱，在這場全球性的石油、債務、債券、貨幣、銀行與通膨危機中，唯一能保護你的，是你自己，以及你願意吸收的財務知識。

羅伯特清崎表示，他人生大部分時間都明白一件事，即「凡是可以印出來的東西，都不是真實的」。他認為最安全的投資，是實體黃金、白銀、石油、糧食、加密貨幣如比特幣與以太幣。

此外，羅伯特清崎也認為高等教育如學士學位或MBA，對個人長期價值同樣重要。但羅伯特清崎也提醒投資人，不要盲目相信他的話，而要自己判斷：什麼才是真實、值得信賴的。

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