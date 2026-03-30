古巴能源告急！美國將放行俄油輪以緩解能源危機

川普政府正計劃放行一艘俄羅斯油輪停靠古巴，以緩解當地的能源危機。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，美國川普政府正計劃允許一艘俄羅斯油輪停靠古巴，以緩解美國禁止向古巴輸送石油所引發的能源危機。

《彭博》報導，知情人士透露，預計這批原油會在未來幾天內獲准抵達。據稱，阿納托利．科洛德金號（Anatoly Kolodkin）油輪載有約73萬桶原油，截至週日（29日）下午，這艘船正從海地水域駛向古巴西部的馬坦薩斯港（Matanzas）。

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知情人士透露，古巴官員近日採取了一些與美國合作的措施，包括允許美國大使館的燃料運抵古巴。此前，古巴官員曾公開表示，由於美國對古巴實施了幾乎全面的封鎖，他們將阻止燃料運抵古巴。

美國總統川普週日也證實了這艘油輪的存在，川普表示，美方不介意有人弄到一大堆東西，「他們總得活下去」。川普指出，「古巴完蛋了」，他們的領導階層非常糟糕、腐敗透頂，不管他們能不能得到一艘油輪，這都無關緊要。川普稱，自己寧願讓石油進來，不管來源是俄羅斯還是其他國家，因為古巴人民需要空調和其他一切必需品。

針對報導，古巴外交部則未回應。

在美國加大力道切斷古巴政府的燃料和資金來源之際，川普多次威脅要對古巴政府採取行動。由於幾乎全面的封鎖，原油和燃料運輸中斷，古巴近幾週遭受了大規模的停電。

聯合國上個月警告，美國的行動正在對醫院、公共衛生、供水和食品分配造成「日益嚴重的影響」。聯合國也呼籲所有國家停止經濟脅迫措施。

古巴島上1000萬居民多年來飽受輪流停電之苦，但在川普的禁運下，危機更加嚴重。這批燃料預計能夠供應古巴的發電廠運作一週左右，這些電廠每天需要約10萬桶石油才能滿足需求，而古巴國內石油產量僅佔其中的5分之2左右。

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