信用管制「緊箍咒」 去年第3季台北市、新竹市新增平均房貸成數不到6成

：央行多波信用管制嚴格管控房貸成數，造成全國新增房貸平均成數下降。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行多波信用管制嚴格管控房貸成數，造成全國新增房貸平均成數下降，根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第3季全國新增房貸平均成數約61%，相較這波房貸最寬鬆時、2021年第4季的64%，減少3%，若以房屋總價3千萬元試算，推估房貸平均金額減少約90萬元。

進一步觀察六都加上新竹縣、市，去年第3季台北市、新竹市的新增房貸平均成數均不到6成，又以台北市最低、約58%，相較近5年平均房貸成數最高時間點、2022年第1季的63%、減少5%。

請繼續往下閱讀...

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，2024年第3季第七波選擇性信用管制把法人買房、高價住宅、第3戶等住宅貸款成數上限全面由原來4成降為3成，而第2戶的成數也從特定地區6成擴大限縮為全國的5成，相當於除首購民眾，以及身上沒有揹房貸的購屋族不受到限制外，其它全數都降到5成以下，尤以高房價、首購門檻高、首購比率低的地區，像是台北市，房貸成數降幅更為明顯。

至於，去年第3季其它都會區與近5年平均房貸成數最高比較，以新竹市減少最多、下降8%，第2名則是高雄市、減少7%，若以新竹市總價3500萬元的房屋來說，2021年第4季新增房貸平均可貸到2345萬元，但到了2025年第3季則只能貸到2065萬元，房貸差額高達280萬元。

房貸嚴格管控 整體違約率仍處低點

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，去年因受到央行第七波選擇性信用管制影響，以及銀行普遍急於降低不動產貸款集中度，貸款成數急劇下降，購屋族自備款金額顯著提高。所幸國人買房的財務計畫較為穩健保守，即使在嚴厲貸款環境下，房貸違約率仍低，尚未出現大規模倒帳的情況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行的信用管制相當有效，銀行也針對首購等族群房貸，整體偏向緊縮，所以整理的資料放款成數出現下滑。

黃舒衛指出，雖然央行祭出史上最嚴厲的貸款限制，同時配合各類金檢措施強化貸後管理，讓投資客推出市場、交易量大減，但不可否認的是，台股破3萬點的財富效益外溢，衍生置產族持續尋求進場機會，減緩量先價行、量縮價修的速度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法