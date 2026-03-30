貝萊德首檔主動式ETF 00985D上櫃掛牌

00985D上櫃掛牌。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日貝萊德投信發行的「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF」（00985D）在櫃買中心掛牌上市。櫃買董事長簡立忠表示，00985D是貝萊德投信首次在台灣推出債券ETF、並選擇在櫃買掛牌，肯定櫃買ETF市場的蓬勃發展與積極創新，意義重大。

貝萊德投信說明，00985D是該公司台灣推出的首檔主動式ETF，聚焦全球投資等級債市場，以投資等級企業債為核心配置，結合貝萊德的智慧選債策略，提升投資組合的彈性與選債效率，協助投資人在變動的市場環境下，維持一致且具紀律的資產配置。

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貝萊德亞太區全球產品方案部主管Aarti Angara表示，公司對台灣市場展現出的高度活力與成熟度感到十分振奮。貝萊德在台灣推出首檔主動式ETF，讓貝萊德得以繼續參與並支持台灣在全球資本市場舞台上發展、並提升國際能見度。

貝萊德全球ETF的管理規模達5.47兆美元，是目前全球規模最大的ETF發行商，旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，佔全球債券ETF市場約36%。全球每2.7元的債券ETF資產中，即有1元由貝萊德管理。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，此次00985D在櫃買中心掛牌上市，展現貝萊德為台灣投資人打造多元投資解決方案的承諾與決心，也再次體現公司將具有國際品質、符合全球標準的ETF產品持續引進台灣的努力。

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