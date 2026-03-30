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焦點股》信錦：投信大買 逆勢大漲

2026/03/30 10:56

信錦董事長陳秋郎對低軌衛星新事業抱持高度樂觀信心。（記者卓怡君攝）信錦董事長陳秋郎對低軌衛星新事業抱持高度樂觀信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）成功打進美系低軌衛星供應鏈，產品線從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，該公司樂觀預估今年來自低軌衛星產品營收有望呈現跳躍式成長，投信在去年12月初幾乎出清信錦持股後，上週五罕見大買511張建立部位，今日大盤重挫逾700點，信錦跳空開高，股價一度大漲近8%、最高來到110元，創近17個月波段新高。

信錦在連續兩天拉出漲停後，今日股價續攻，截至10:25分左右，信錦股價上漲3.92%，暫報106元，成交量逾2.28萬張。

信錦指出，信錦已成為低軌衛星客戶核心供應商，產品線大舉擴增，從太空到地面皆有產品對應，對公司營運貢獻自今年起逐年增加。隨著低軌衛星產業需求強勁成長及產品新專案陸續導入，今年來自低軌衛星產品營收有望呈現跳躍式成長，公司新品轉型成效開始顯現，目標在未來三年新品營收比重拉高至30%。

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