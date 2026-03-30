TurboQuant衝擊記憶體 外媒曝 : DDR5價格出現下跌

市場正觀察，TurboQuant推出後，是否會改寫記憶體需求曲線，DDR5價格轉折底是否出現。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Google的TurboQuant壓縮演算法發布後，近期美國多家零售商的DDR5記憶體價格大幅下降。值得注意的是，這波價格修正發生得相當快速，就在一週前，市場價格還處於高檔區間；因此，市場正在關注，這是否會改寫記憶體需求邏輯，進而動搖整個產業的價格基礎？

外媒指出，隨著TurboQuant 壓縮演算法問世，DDR5記憶體價格出現顯著下滑，部分套裝降幅甚至高達100美元（約新台幣3203元），但目前折扣主要集中在少數品牌與通路。但若從市場觀察來看，多家美國零售商的DDR5價格同步走低，顯示這並非單一通路的促銷，而是更廣泛的價格調整。

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以美國亞馬遜（Amazon）為例，Corsair記憶體模組出現明顯降價，其中VENGEANCE DDR5系列32GB（最高 6400MHz）目前售價約為379.99美元（約新台幣1.2萬元），相較於先前約490美元（約新台幣1.5萬元）的高點已有顯著回落。而16GB（DDR5-5200）版本則降至219.99美元（約新台幣7047元），亦低於此前約260美元（約新台幣8329元）的歷史高位。

分析師指出，這波降價不僅出現在亞馬遜，也同步反映在Newegg等電商平台，且以Corsair 產品的調整幅度最為明顯。考量到32GB DDR5 套裝上週仍普遍高於450美元（約新台幣1.4萬元），目前價格確實已出現「健康修正」，而市場關注的是這是否會成為一個新趨勢的起點。

至於價格下滑背後的核心原因，市場普遍將焦點放在 Google 推出的 TurboQuant 演算法。

據報導，該技術是一種KV cache壓縮機制，理論上可將AI工作負載中的記憶體需求降低最多達6倍。據Google發布的論文，在長上下文（long-context）應用中，加入壓縮層後效能並未出現顯著下降，這意味著未來對記憶體容量的需求，可能不像市場原先預期那樣強勁。不過，這一觀點也遭到不少業界專家質疑，認為實務應用與理論仍存在落差。

專家認為，如果記憶體需求真的可以被有效壓縮，將可能改變供需結構。一方面，需求端的壓力降低；另一方面，供應端在既有瓶頸下，反而有機會加快DRAM產能釋放。這種預期變化，也可能促使部分廠商提前去化庫存，進而導致短期價格出現壓力。

從目前產業反應來看，TurboQuant已在資本市場引發劇烈討論，甚至一度影響包括DRAM 大廠在內的市值表現。

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