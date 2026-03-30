快戒掉！6個「慣常」購物習慣 正悄悄掏空你的錢包

6個「慣常」購物習慣，正悄悄掏空你的錢包。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你買的東西沒變，但食品雜貨帳單持續上漲，你並不孤單。食品價格確實在不斷上漲，我們對此也無能為力。然而，你的一些購物習慣可能正是造成帳單超支的原因，專家表示，漫無目的的購物、衝動購買促銷商品等6個購物習慣，正在悄悄掏空你的錢包。

《Eat This, Not That!》報導，為了解消費者在購物時最常犯的錯誤，且這些錯誤往往會導致過度消費，在諮詢專家後，列出以下6個正在掏空你錢包的購物習慣。

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漫無目的購物

CouponFollow高級趨勢分析師兼金融專家克萊‧凱瑞（Clay Cary）認為，最容易掏空錢包的購物習慣之一就是漫無目的地購物。 「這意味著人們去超市時，大概知道要買什麼，但並沒有製定具體的購物計劃。這會導致他們買得太多，最終不得不扔掉很多東西。」他說。

衝動購買促銷商品

人們現在犯的另1個錯誤是只買打折商品而不考慮未來的用途。凱瑞說，「雖然這或許能幫人省錢，但如果商品在保質期前沒被吃掉，那就毫無意義了。更好的辦法是先想想自己想做什麼菜，然後再去找適合這些菜餚的打折食材。」

依賴趨勢

人們常犯的另1個不太明顯的錯誤是過度依賴食品雜貨領域的最新趨勢。 「這包括使用食品雜貨配送服務、購買預製食品以及去超市『快速購物』。雖然這看似無害，但累積起來卻是一筆不小的開支，」凱瑞說。

大量採購卻缺乏策略

Pinch and Swirl 創辦人同時也是購物達人史蒂文斯（Marissa Stevens）表示，人們購物常見的錯誤就是沒有策略地大量囤貨。她指出，大量購買確實可以省錢，但前提是你要有選擇性。首先，要比較單價，確保批量購買能帶來顯著的節省。如果確實如此，那麼1塊優質的帕瑪森奶酪、幾磅奶油和1箱罐裝番茄，如果你經常使用的話，就很划算。

未列購物清單

大多數人都知道購物時應該列出購物清單。但很少人會依照區域整理清單，結果導致他們在超市裡漫無目的地閒逛，更容易分心和衝動消費。 「最好按類別（蔬果、肉類和海鮮、乳製品）整理購物清單，並且在去超市之前，記下家裡已經有哪些東西，以免買多了。」史蒂文斯說。

跳過商店自有品牌

在一些不該買的東西上忽略超市自有品牌可能會讓你多花錢。 「超市自有品牌經常被詬病。但對於一些廚房必備品（罐裝番茄、肉湯、橄欖油），品質差異通常可以忽略不計，因為它們只是貼牌的品牌產品，價格更高而已。話雖如此，還是有很多東西值得堅持購買你熟悉的品牌：比如乳製品、巧克力，以及任何會明顯影響最終菜餚的食材，」她味道說道。

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