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焦點股》青雲：記憶體族群走堅 逆風漲停

2026/03/30 10:10

青雲上週股價大跌34.38%，不過今年以來截至上週五止，其股價漲幅仍高達184.69%。（圖取自青雲官網）青雲上週股價大跌34.38%，不過今年以來截至上週五止，其股價漲幅仍高達184.69%。（圖取自青雲官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕青雲（5386）受惠於群聯（8299）、南亞科（2408）等記憶體族群今日股價有撐，儘管目前處於再次處置期間，每20分鐘人工撮合一次，在買盤加持之下仍逆風上漲，截至上午10時2分暫報漲停價286.5元，成交量315張，尚有569張漲停價委買單尚未成交。

青雲再次處置期間為3月20日至4月2日，該公司代理銷售美國記憶體大廠美光（Micron）與所屬品牌Crucial的固態硬碟（SSD）、記憶體（DRAM），上週記憶體族群受到賣壓調節，青雲單週股價大跌34.38%，不過今年以來截至上週五止，其股價漲幅仍高達184.69%。

青雲因於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，先前公布2月營收28.91億元、年增1025.36%，稅前淨利5.22億元、年增4007.46%，淨利4.18億元、年增4009.04%，每股稅後盈餘11.59元，賺逾1個股本。

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