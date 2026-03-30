天堂玩家注意！假官網登Google搜尋第1名 全台已累積逾10萬次惡意連線

近期有駭客鎖定熱門遊戲《天堂》玩家發動網路攻擊，甚至連日常使用的搜尋引擎都成為陷阱入口，圖為天堂外掛論壇的假外掛網址公告。（截自TWNIC網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕天堂玩家注意！近期有駭客鎖定熱門遊戲《天堂》玩家發動網路攻擊，甚至連日常使用的搜尋引擎都成為陷阱入口。

根據台灣網路資訊中心（TWNIC）調查，一個駭客集團打造了高度擬真的假冒官網，並透過SEO操作，將惡意網站的搜尋排名推上Google第一名，甚至超越真正官方網站，導致不少玩家在不知情的情況下誤點並下載惡意程式。該集團甚至進一步架設假的遊戲助手網站，形成完整攻擊鏈，全面鎖定《天堂》玩家。

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事件起初源於玩家在論壇Reddit發文警告，指出搜尋韓國遊戲公司NCSoft的遊戲啟動器「PURPLE」時出現異常網站，文中提到真網頁的域名為purple.plaync.com，而假網頁的域名為purple.purplenc.tw，因TW域名為TWNIC管理範疇，故TWNIC主動進行此事件之調查。

首先在假網頁的域名中可發現其使用到purple字串，搜尋後得知purple為ncsoft的遊戲啟動器，玩家可以在下載purple後透過purple啟動ncsoft的遊戲，例如天堂、劍靈、Aion 2等等。顯然駭客也知曉此點，因此將假網頁的名稱取名為purple，並透過SEO洗到Google搜尋排行第一，真正的官網則為排行第二。

假網站連上後畫面幾可亂真，幾乎完整仿冒官方頁面，在網站的右上角可以點擊下載駭客加料的purple軟體，但實際下載的卻是被植入後門程式的惡意安裝檔。一旦執行，使用者裝置可能遭入侵，進而導致帳號、密碼甚至信用資料外洩。

更值得注意的是，這並非單一釣魚網站，而是一套完整且精準的攻擊布局。駭客除了假冒官方啟動器外，還同步建立偽造的外掛論壇與付費頁面，例如gdlmg.club.tw與tw711.com.tw，全面滲透玩家常接觸的各類資源平台，使玩家在搜尋遊戲相關工具時，極易層層中招。

此外，該集團亦註冊多個混淆性極高的網域，包括discord.com.tw、metamask.com.tw、potplayer.com.tw等，藉由模仿知名服務名稱提升可信度，進一步擴大攻擊範圍。

TWNIC透過Passive DNS系統分析發現，該假網站已累積數百筆連線紀錄；若以其流量約占全台0.1%推估，全台應有超過10萬次連線至此假網站之紀錄。進一步追查IP位址 204.12.218.99，也發現該駭客過去曾試圖仿冒《楓之谷》相關網站、《天堂W》頁面以及其他遊戲與資源平台，顯示其具備長期經營與多目標攻擊能力。

TWNIC也提醒，多數使用者習慣直接點擊搜尋結果第一名，卻忽略網址細節，正是駭客得以利用的關鍵漏洞。因此建議玩家下載遊戲或相關工具前，務必確認官方網域，避免點擊來路不明的搜尋結果或廣告連結，同時避免使用未經授權的第三方外掛程式，以降低資安風險。

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