亞洲競爭、美國關稅夾擊 法國工廠關閉激增30％

隨著市場需求轉弱，從鋼鐵大廠ArcelorMittal到汽車零件供應商Valeo等法國企業，均陸續縮減產能或關閉部分據點。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，在亞洲競爭壓力升高與美國關稅衝擊及能源價格上漲影響下，法國去年工廠關閉數量大幅增加近30%，同時新設工廠數量也呈現下滑趨勢。

根據法國財政部週日（29日）公布的最新數據顯示，法國去年共有約160家工廠關閉，高於2024年的121家；新設工廠則為103家，低於2024年的115家。

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從產業別來看，農食品、運輸、消費品及建築業受衝擊最為明顯。隨著市場需求轉弱，從鋼鐵大廠ArcelorMittal到汽車零件供應商Valeo等企業，均陸續縮減產能或關閉部分據點。

ArcelorMittal先前宣布，因應歐洲鋼鐵需求下滑，將於法國北部7處據點裁減約600名員工；化工集團Arkema亦已關閉部分在法業務。

Valeo則於2024年底指出，鑑於汽車產業前景不明，加上中國低價產品競爭加劇，已決定關閉法國2座工廠。

值得注意的是，法國官方統計並未區分工廠規模，因此大型電池工廠與新創企業的小型工廠，在數據中皆視為同等的一個單位。

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