焦點股》敦泰：驅動IC漲價潮來襲 急攻漲停

敦泰董事長胡正大。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於上游製造與材料成本不斷上揚，驅動IC廠壓力沉重，為反映成本，近期已開始和面板客戶溝通進行價格調漲，共同分攤成本，市場預估，第二季各家驅動IC廠將陸續啟動漲價，驅動IC廠敦泰（3545）今日獲得買盤積極敲進，短短不到半小時即亮燈漲停。

截至9:40分左右，敦泰股價緊鎖漲停，漲停價49.7元，成交量約2701張，漲停委買張數逾5600張。

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根據TrendForce最新調查，由於2025年起半導體晶圓代工、後段封裝測試成本逐步提高，且貴金屬原材料價格持續攀升，加重顯示驅動IC（DDIC）廠商成本壓力，部分業者近期已開始和面板客戶溝通，評估上調報價的可能性；從成本結構分析，晶圓代工佔據整體DDIC高達6至7成的成本，後段的封裝與測試代工成本則佔2成左右。近期原物料、能源與人力成本推升晶圓代工報價，尤其8吋產能因長期未擴充，且受到PMIC、Power Discrete等電源產品排擠，供給維持緊繃，DDIC主要使用的高壓製程成本也因此提高。

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