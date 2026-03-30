日圓貶破160大關 日官員警告將採取「果斷措施」

日本財務省主管外匯事務的三村淳（Atsushi Mimura）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元匯率突破關鍵的160門檻後，日本最高貨幣官員週一（30日）向投機者發出至今為止最強烈的警告，直言如果目前的情況持續下去，當局可能需要在外匯市場採取「果斷措施」。

綜合外媒報導，日本財務省主管外匯事務的三村淳（Atsushi Mimura）表示，政府愈來愈擔心投機活動不僅在原油期貨市場，而且在外匯市場也在加劇，如果這種情況持續下去，可能很快就需要採取「果斷措施」。

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這是三村自2024年7月上任以來，首次使用「果斷措施」一詞向市場發出警告，這暗示政府將採取干預措施。

自去年底以來，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）已多次提及可能採取「大膽行動」，這一措辭被普遍理解為干預的訊號。但三村上任以來，始終沒有用過相關詞彙，因此，當主管外匯的事務的官員說出這一措辭時，可以視為在實際干預之前發出的「最後警告」。

日圓兌美元匯率在週末突破160大關，這是日本2024年7月干預市場已來，日圓最低水位。今（30）日早盤最低來到160.45，三村發表完相關言論後，日圓匯率小幅回升，最高來到159.75左右。

三村表示，當局已做好全方位應對的準備，關注點廣泛且全面。這表明，日本政府不僅在密切關注外匯市場，也在關注原油期貨。上週，日政府曾暗示，可能介入石油市場，以間接支撐疲軟日圓。

日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）在國會的演講也可能對日圓構成支撐，因為他加劇了日本最高決策者對日圓匯率的擔憂。

植田在國會答詢的時候表示，日圓匯率波動對經濟和物價影響龐大，日銀打算在制定政策決定時，仔細考慮當前各種金融和經濟狀況及其驅動因素的影響，這也包括匯率走勢。

由於市場預期中東衝突將持續下去，日圓承壓。本（3）月，在避險需求支撐下，美元整體走強，與此同時，能源價格飆升加劇了通膨擔憂，市場對聯準會降息的預期降低。

自2022年底以來，日本當局花費超過24兆日圓（約新台幣4.8兆元）干預外匯市場，以支撐日圓匯率。最近一次干預出現在2024年7月，當時日圓兌美元匯率貶破160大關，在那之前，同年的4月和5月，日本也進行了史上最大規模的日圓干預。

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