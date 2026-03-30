台股開盤》台積電領殺 指數跌逾660點朝季線回測

台積電領殺，指數跌逾660點摜破3萬3。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著葉門胡塞武裝上週六表示，他們向以色列發射了飛彈，此舉標誌著伊朗首次直接參與美國和以色列領導的對伊朗戰爭，受此衝擊，亞股週一雪崩，日股暴跌2807點5.25%，韓股亦開低重挫，跌逾5%，台股週一在台積電領軍下殺，指數開盤跌102.91點，以33009.68點開出。

在台積電開盤跌40元影響，在ABF載板、記憶體、矽智財、半導體、AI等電子股全面走跌，加上金融與傳產也走弱，僅造紙、塑膠、鋼鐵、油電燃氣等少數傳產股逆揚，指數開低走低，跌668點，回測32444點，朝季線回測。

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美國股市上週五暴跌，主要指數收於7個多月以來最低，布蘭特原油價格在荷姆茲海峽事件加劇能源供應的擔憂後突破110美元。道瓊工業指數下跌793.47點、1.73%，標準普爾500指數下跌1.67%，那斯達克指數下跌2.15%，費城半導體指數下跌1.69%，台積電ADR反漲0.19%，收在326.74美元。

加上胡塞武裝發言人葉海亞·薩裡上週六在 X 網站上發文稱，該組織向其所謂的以色列敏感軍事目標發射了一連串彈道飛彈，以支持伊朗和黎巴嫩真主黨盟友。

這次攻擊標誌著這場始於2月28日美國和以色列對伊朗目標進行空襲的衝突進一步升級。

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