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保握3/31最後買進日！鈺創、輔信等17檔股東會紀念品清單一次看

2026/03/30 09:08

近期各家公司股東會紀念品陸續公布，市場關注度升溫。（示意圖，資料照）近期各家公司股東會紀念品陸續公布，市場關注度升溫。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續公布，市場關注度升溫。明（31日）是搶進17檔紀念品資格的最後買進日，包含輔信（2405）的「康寧Amber 9吋湯盤」、國光生（4142）的「氣密保鮮罐」、鈺創（5351）的「全家便利商店50元商品卡」等多項實用紀念品。想領紀念品的投資人務必把握最後進場時機，錯過須再等1年。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
2065 世豐 3月31日 統一超商50元商品卡
2405 輔信 3月31日 康寧Amber 9吋湯盤（不足時以等值商品代替）
2465 麗臺 3月31日 深海原萃極效修護面膜（一入）
2636 台驊控股 3月31日 台灣茶摳滋養沐浴皂
2911 麗嬰房 3月31日 嬰兒柔護濕巾20抽/單包
3546 宇峻 3月31日 不鏽鋼調味罐
4132 國鼎 3月31日 樂寇勒扣雙引口彈跳316保溫杯
4142 國光生 3月31日 氣密保鮮罐（不足時將以等值商品替代）
5351 鈺創 3月31日 全家便利商店50元商品卡（紀念品數量如有不足,得以價值相當者替代）
5386 青雲 3月31日 肥皂組
5609 中菲行 3月31日 鑰匙圈
5706 鳳凰 3月31日 鳳凰旅遊證件收納袋
6207 雷科 3月31日 牛樟芝菌絲體膠囊10粒入/盒
6492 生華科 3月31日 全家禮物卡 $50
7689 大鵬科CLMX 3月31日 多功能收納包
8066 來思達 3月31日 伊莎貝爾櫻花香皂二入
8119 公信 3月31日 超商商品卡35元

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