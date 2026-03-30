保握3/31最後買進日！鈺創、輔信等17檔股東會紀念品清單一次看

近期各家公司股東會紀念品陸續公布，市場關注度升溫。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續公布，市場關注度升溫。明（31日）是搶進17檔紀念品資格的最後買進日，包含輔信（2405）的「康寧Amber 9吋湯盤」、國光生（4142）的「氣密保鮮罐」、鈺創（5351）的「全家便利商店50元商品卡」等多項實用紀念品。想領紀念品的投資人務必把握最後進場時機，錯過須再等1年。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|2065
|世豐
|3月31日
|統一超商50元商品卡
|2405
|輔信
|3月31日
|康寧Amber 9吋湯盤（不足時以等值商品代替）
|2465
|麗臺
|3月31日
|深海原萃極效修護面膜（一入）
|2636
|台驊控股
|3月31日
|台灣茶摳滋養沐浴皂
|2911
|麗嬰房
|3月31日
|嬰兒柔護濕巾20抽/單包
|3546
|宇峻
|3月31日
|不鏽鋼調味罐
|4132
|國鼎
|3月31日
|樂寇勒扣雙引口彈跳316保溫杯
|4142
|國光生
|3月31日
|氣密保鮮罐（不足時將以等值商品替代）
|5351
|鈺創
|3月31日
|全家便利商店50元商品卡（紀念品數量如有不足,得以價值相當者替代）
|5386
|青雲
|3月31日
|肥皂組
|5609
|中菲行
|3月31日
|鑰匙圈
|5706
|鳳凰
|3月31日
|鳳凰旅遊證件收納袋
|6207
|雷科
|3月31日
|牛樟芝菌絲體膠囊10粒入/盒
|6492
|生華科
|3月31日
|全家禮物卡 $50
|7689
|大鵬科CLMX
|3月31日
|多功能收納包
|8066
|來思達
|3月31日
|伊莎貝爾櫻花香皂二入
|8119
|公信
|3月31日
|超商商品卡35元
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