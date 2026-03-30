美股拉警報！新債王警告：3隻黑天鵝恐來襲 風險部位已砍到「歷史最低」

新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕3隻黑天鵝恐來襲，新債王岡拉克表示，美國長達40年的美債殖利率下降週期已經終結，巨額債務正將經濟推向不可持續的邊緣，聯準會下一步不僅不降息，還會升息，而狂熱的私人信貸市場正如同2006年的次貸危機一樣，醞釀著巨大的流動性災難，美將步入衰退，最後在赤字將急劇擴大，利率上升下，美國將面臨強制修改國債票息的「軟違約」重組風險。

面對3隻黑天鵝恐來襲，岡拉克建議，投資人拋空美股，轉移至新興股票市場，並將資產分散配置在短期固收、現金與大宗商品，等待泡沫破裂後的入場時機。

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華爾街見聞報導，雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人兼執行長、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）日前在接受知名財經主持人朱莉婭（Julia）主持的一場深度對話訪談中，就全球宏觀經濟、聯準會貨幣政策路徑、私人信貸風險以及未來的資產配置方向發表了極具衝擊力的觀點。

在長達數小時的對談中，岡拉克明確表示，當前金融環境的風險正在明顯累積，他不僅顛覆了市場對聯準會「即將降息」的共識預期，更提出美國國債在未來可能面臨「重組」或「軟違約」的極端情景。

「因為我們背負的債務負擔，以及我們目前透過2兆美元（約新台幣63.96兆）赤字為政府融資的方式，這是完全不可持續的。如果某件事是不可持續的，那它就必須停止。」岡拉克在開場時便定下了極度審慎的基調。

聯準會下一步行動不僅不降息反而將是“升息”

針對當前市場對聯準會年內降息的狂熱預期，岡拉克潑下了一盆冷水，他直言不諱地指出，聯準會從來都不是利率的引領者，而是跟隨者。

「我認為我們應該取消聯準會，直接用2年期公債殖利率作為短期利率。」岡拉克犀利地指出，如果將過去30年的聯邦基金利率和兩年期公債殖利率進行對比，規律顯而易見：當2年期公債殖利率上升並高於聯邦基金利率時，聯準會必定升息；反之亦然。

他詳細解釋了近期的市場博弈，岡拉克指出，在聯邦基金利率現在所處的位置，以及兩年期國債殖利率比聯邦基金利率上限高出25多個基點的情況下，你不可能看到聯邦基金利率下降。

岡拉克預測，如果原油價格維持在高位，如WTI原油在每桶95美元左右並持續整個夏天，聯準會絕對肯定會升息。你會越來越多地聽到，這已經開始了。也許聯準會的下一步行動是升息。

私人信貸：1場重演2006年次貸危機的“徹頭徹尾的災難”

在談到當前華爾街最炙手可熱的私人信貸時，岡拉克使用了全場最嚴厲的措辭，將其與導致2008年全球金融危機的次貸市場直接對標。

「去年，我告訴人們，我感覺自己身處2006年，有著所有的泡沫。」岡拉克表示，目前2到3兆美元的私人信貸市場規模，與2006年步入全球金融危機前的次貸市場規模「驚人地相似」。

他徹底撕開了私人信貸「低波動、高收益」的偽裝，直指其估值完全是不透明的虛假繁榮。他分享了一個令人震驚的行業內幕：有1位非常大的保險公司客戶，他們有8位管理人持有完全相同的頭寸。同樣的持倉，1個按95估值，1個按8估值。

岡拉克指出，私人信貸的本質是將流動性極差的資產包裝給需要定期贖回的投資者，這種根本性的錯配注定會崩盤。

40兆美元債務壓頂 美債或面臨重組

對於宏觀大局的最深層擔憂，岡拉克將其歸結為美國日益膨脹的債務黑洞。目前美國國家債務已達39兆美元（約新台幣1247兆），岡拉克認為，當它達到40兆美元（約新台幣1279兆）時，這可能成為1個心理關口。

岡拉克警告，在下1次衰退中，由於赤字將急劇擴大，長期國債殖利率不但不會下降，反而會上升。目前美國財政部每年支付的利息已達1.4兆美元（約新台幣44.77兆），「正走向2兆美元（約新台幣63.96兆）的利息支出方向」。

他指出，若長期利率升至6%左右，利息支出將徹底引爆，而通膨下降或軟性違約（債務重組），是解決危機的途徑。

更令人震驚的是，他認為美國政府強制修改國債規則、直接降低票息的可能性遠遠超出市場預期。

岡拉克預言美國體制的「重組」或大型「重置」（即第4次轉折）將在2030年左右發生。在此之前，他的策略只有：“等待絕佳的機會。”

資本保值至上：拋售美國資產 重倉新興市場與黃金

基於對長期利率上升和信貸危機的擔憂，雙線資本目前的風險部位已降至其成立17年來的最低點。岡拉克明確表示，時代已經變了，“我們已經離開了充滿抱負的世界，離開了炒作的世界”，資本保值現在是第一要務。

面對股價淨值比已是世界其他地區兩倍多的標普500指數，岡拉克給出了一個極具顛覆性的「異類」資產配置建議：徹底拋棄美國股票。

40%投資於非美股：我一直在建議美國投資者，他們應該持有的股票應該是100%的非美股票，尤其是以當地貨幣計價的新興市場股票。例如巴西、智利和東南亞。

25%投資於短期固收：全部配置於期限在10年以內、信用品質較高的債券。

15%投資於大宗商品：其中10%掛鈎彭博商品指數，5%直接配置黃金。

20%持有現金：等待2026年資產價格變得更便宜時再出手。

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