油價只是前菜 ! 伊朗戰爭拖越久 全球供應鏈開始「一段一段斷裂」

中東的天然氣設施、石油相關設施被毀或出口被阻，恐對全球供應鏈產生第二輪、甚至是第N輪衝擊。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續升級，隨著荷姆茲海峽持續封鎖，油氣供應鏈將出現由淺入深的連鎖反應，呈現「一段一段斷裂」。專家指出，一旦關鍵節點失靈，對於供應鏈的衝擊，將逐步傳導並形成「疤痕效應」，將對商品價格體系、經濟增長路徑及全球能源格局產生長尾影響。

據報導，第一階段已出現產品溢價，能源、化工與化肥價格全面上漲；第二階段可能進入產線收縮，亞洲煉廠與化工裝置降負運行、庫存開始被動消耗；第三階段在斷供持續1至3個月後，全產業承壓浮現，包括春耕受損、半導體原料趨緊與化工製造產出下滑；第四階段若持續3至6個月，將演變為系統性風險，涵蓋全球糧食危機、先進晶片產能下滑，以及油氣產能的永久性損失。

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從結構來看，首先受衝擊的是油氣本身。由於荷姆茲海峽日均承載約2000萬桶原油流量，即便動用替代管道、釋放戰略儲備或提升非中東供給，仍可能形成700萬至1000萬桶/日的供給缺口，更關鍵的是運輸恢復、設施重啟與產能回補的時間成本不可低估。

其次是成品油與電力成本鏈，油價上漲將同時推升居民通膨感知與企業成本，極端情況下甚至演變為缺油、缺氣乃至缺電風險，各國受衝擊程度取決於能源結構與對中東依賴度。

進一步傳導至基礎化工鏈條，油頭、LPG氣頭與LNG氣頭均高度依賴中東供應，而石腦油、LPG與LNG缺乏戰略儲備，企業庫存覆蓋時間有限，裝置重啟也受限時間因素。相較之下，煤頭化工提供一定緩衝。

至於化肥與糧食鏈方面，氮肥衝擊最為顯著，中東在全球尿素出口中占比高，磷肥受硫磺供應擾動影響不低；鉀肥與中東關聯較低，影響相對有限，中國依靠煤製肥與硫鐵礦制酸體系，糧食安全仍具一定韌性。

在高端製造端，特種氣體如氦氣為半導體製程剛需，日韓台依賴程度較高；溴素、電子級芳烴則牽動光阻與封裝材料供應。中國在成熟製程原料具備一定緩衝，但先進製程仍存在瓶頸。電解鋁產業鏈亦面臨壓力，天然氣斷供與航運受阻將收縮供給，而電解槽一旦停產，重啟成本與難度極高。

專家指出，目前中東能源設施部分損毀，未來2-3週是關鍵。根據IEA統計，中東衝突已導致9個國家逾40處能源設施遭受不同程度損毀，包括油田、煉油廠與管道等，恢復生產需要相當長的時間，這對油氣供應可能產生持久性影響。倘若伴隨著衝突持續上升，更多能源基礎設施損毀的風險將持續擴大。

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