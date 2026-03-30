川普：美國考慮奪取伊朗石油 預告這座島可能是下個目標

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週日（29日）接受外媒專訪時表示，他想「奪取伊朗的石油」，並預告，隨著美國正在向中東數千名士兵，可能佔領石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

《金融時報》報導，川普表示他更傾向於「控制石油」，並將這一潛在行動與委內瑞拉相提並論。美國今年1月逮捕委國強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，打算「無限期」控制該國的石油工業。

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川普表示，說實話，自己最喜歡的事情就是從伊朗奪取石油，但美國國內一些愚蠢的人卻說「你為什麼要這麼做？但他們是『愚蠢的人』」。這一舉動代表著美軍擬拿下哈格島，伊朗大部份的石油都是經由這座島出口。

在川普發表上述言論之際，美以對伊朗的戰爭已將中東推入危機，並導致油價在一個月內飆升超過50％。週一（30日）亞洲早盤交易時段，布蘭特原油價格突破每桶116美元，接近衝突爆發以來的最高水準。

川普一直在加強該地區的美軍部署，五角大廈已下令部署1萬名訓練有素的士兵，負責奪取和控制土地。約3500名士兵週午抵達該地區，其中包括約2200名海軍陸戰隊員，另有2200人正在途中，同時，來自美國陸軍第82空降師的數千名士兵也已奉命前往該地區。

但攻擊出口中心是一項危險的行動，會增加美軍傷亡的可能性，並延長戰爭的成本和持續時間。川普表示，也許會佔領哈格島，也許不會，目前有很多選擇。不過川普補充，這代表「我們必須在那裡（哈格島）待上一段時間」。

被問到伊朗在哈格島的防禦狀況時，川普稱，自己認為他們沒有任何防禦，應該可以很輕鬆地拿下。

儘管川普威脅要切斷伊朗的石油生產，但他強調，美伊兩國透過巴基斯坦「特使」進行的間接談判進展順利。川普已設定4月6日為伊朗接受結束戰爭協議的最後期限，否則美國將對其能源產業發動攻擊。

川普在上週提到，伊朗已允許10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪行經荷姆茲海峽，作為送給白宮的「禮物」。川普受訪時稱，現在由論數量已翻倍至20艘，川普補充說明是伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）點頭放行額外的油輪。

川普也聲稱，在伊朗長期最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和許多其他高階官員在戰爭開始和隨後的襲擊中喪生後，伊朗已經發生了「政權更迭」，華府現在面對的是完全不同的一群人，他們「非常專業」。

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