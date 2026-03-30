黃金大漲後又瀉了！華爾街最新目標價一致指向「此價位」

黃金大漲後又瀉了！華爾街最新目標價一致指向3700美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金上週五大回神，大漲2.6%，不過，隨著葉門胡塞武裝上週六表示，他們向以色列發射了飛彈，中東戰火升溫，黃金週一又下瀉了，黃金現貨一度跌72美元，回測4420美元，華爾街認為，從技術面和宏觀信號均指向金價將進一步下探，而非快速反彈，而短期目標價將下探3700美元。

週一亞股交易時段，黃金現貨開平，一度來到4516美元，回到4500美元，然而受到中東戰火升溫，亞股大雪崩，油價狂飆，金價由紅翻黑，回測4420.48美元，下跌72美元，或1.6%，日內震盪96美元。

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外媒報導，宏觀因素正在對金價構成壓力，BCA策略師Peter Berezin指出黃金近期走弱背後的3大驅動因素，首先是美元走強，同時利率預期上升，此不利於黃金。

其次，持倉狀況發揮了作用，尤其是白銀，在3月進入超買狀態，在這種情況下，避險事件可能引發急劇下跌，因為槓桿投資者或短線投資者會退出倉位。Berezin指出，過去也曾出現類似動態，包括2008年10月，儘管市場普遍承壓，黃金仍大幅下跌。

第三，央行需求似乎正在轉變，一些央行正在縮減購買規模,甚至出售儲備。據報導，波蘭正考慮出售黃金以資助國防開支，而土耳其一直在出售黃金以支撐其貨幣。也有跡象表明，一些海灣國家可能因出口收入減弱而放緩購買步伐。

綜合來看，技術面拉回、金融環境收緊以及央行需求疲軟的組合表明，即使在經歷多年強勁上漲後，黃金在未來幾個季度可能仍將承壓。

另美銀策略師Paul Ciana表示，黃金似乎正處於修正性的"第4浪"階段，這種模式通常出現在強勁反彈之後，可能持續數月。

他寫道，價格模式和動能信號顯示，黃金仍處於第4浪整理階段，並補充說這種結構可以合理地持續到第2季度並延續至第3季度。

這表明黃金在短期內可能難以重返先前高點，Ciana表示，美銀認為下一個支撐價位，先以50週移動平均線3967美元為參考點，考慮到金價從2023年底的約1810美元飆升至2026年初的近6000美元，在此背景下，Ciana表示，不排除將進一步下探3700美元。

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