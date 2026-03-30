黃金、股市甜蜜價還沒到！美銀直言：「1關鍵」抄底訊號還未浮現

黃金、股市甜蜜價再等等！美銀直言，還沒看到「1關鍵」抄底訊號。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期受中東戰火延燒衝擊，全球股市與黃金也出現劇烈震盪，不過，美銀表，牛熊指標從8.4降至7.4，延續逾3個月的賣出訊號宣告終結，但直言「抄底訊號」言之尚早，唯有當全球88%的股票指數淨值同時跌破50日與200日移動均線時，買進訊號才會被觸發，而目前距離真正的技術性抄底訊號，仍有一段距離，投資者不宜貿然抄底。

美銀指出，在多頭投降與宏觀數據恐慌式下修出現之前，逆向買入的時機尚未成熟。

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華爾街見聞報導，美銀投資長哈內特（Michael Hartnett）在最新一期Flow Show報告中指出，隨著油價突破每桶100美元、30年期美債殖利率升至5%、標普500跌破6600點，政策恐慌階段已開啟。

美銀牛熊指標已從8.4大幅回落至7.4，為2025年7月以來最低水平，標誌著始於去年12月17日的賣出訊號正式結束。

但他強調，在看到真正的多頭投降或宏觀恐慌訊號，即GDP與每股盈餘預期遭到大幅下調之前，逆向買進的時機尚未成熟。

Hartnett進一步指出，最先可能觸發「買進訊號」的指標是美銀全球廣度規則（BofA Global Breadth Rule），當全球88%的股票指數淨值同時跌破50日與200日移動均線時，該買進訊號即被觸發。

Hartnett估算，若要觸發這項買進訊號，亞太股市還需再跌約2%，新興市場需再跌約3%，拉丁美洲則需再跌約14%。標普500目前尚未正式進入"調整區間"（即較高點下跌10%至20%），該門檻對應指數點位約為6300點，而截至上週五收盤，距這一關鍵位置已不足100點。換言之，距離真正的技術性抄底訊號，市場仍有一段距離。

在此之前，Hartnett明確建議「不急、不貪」（no rush, no greed），並強調真正的逆向買入機會需要以「多頭投降」和宏觀數據的恐慌式下修為信號，二者目前均未出現。

展望未來，哈內特表示，若川普的公信力因伊朗局勢受到結構性損傷，其透過口頭干預提振華爾街、吸引外國直接投資流入美國的能力將隨之削弱，在此情境下，美元熊市將捲土重來，黃金與國際股票的多頭市場也將隨之重啟。

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