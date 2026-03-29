「無聲解僱」8個精心策劃殘酷的跡象 迫使員工說出「我要辭職」

在當今職場，被迫離職的無形壓力已成為一個嚴峻的問題。（歐通社）

〔財經頻道／綜合報導〕在當今職場，被迫離職的無形壓力已成為一個嚴峻的問題。在數位化和工作方式多元化的現代社會，員工正被一些獨特的手段悄無聲息地逼入絕境。例如，突然被調離重要項目，或收到上級莫名其妙的冷淡回應，這些現象可能並非簡單的溝通不暢，而是組織精心策劃的「無聲解僱」的跡象。

TechTarget Japan將以往的熱門文章彙編成冊，名為《讓你忍不住說「我要辭職」的「無聲解僱」的殘酷真相》。「無聲解僱」是指公司鼓勵員工主動辭職，而不是正式解僱他們。無聲解僱的方式因管理層、員工個人情況和行業而異，但以下跡象可能表明公司正在採取無聲解僱措施。

請繼續往下閱讀...

1. 收到極端回饋

如果主管停止提供足夠的回饋，無論是正面的還是負面的，這可能表示他們對員工的職涯發展失去了興趣。反之，主管也可能比平常更嚴厲批評員工。過多的、缺乏建設性的回饋也可能導致員工離職。

2. 沒有升遷或加薪

錯失晉昇機會固然令人惋惜，但頻繁發生則另當別論。如果員工在沒有任何回饋或解釋的情況下，一再錯失晉升、加薪或獎金的機會，他們可能正面臨被「無聲解僱」的情況。

3. 被排除在團隊會議和專案之外

與團隊建立緊密聯繫並積極參與團隊活動對成功至關重要。被排除在會議、專案和社交聚會等團隊活動之外的員工，可能正面臨被「無聲解僱」的風險。在會議中被忽視或被剝奪參與活動的機會也是危險信號。

4. 被分配不切實際的工作量

過重的工作量和不切實際的期望會讓員工不堪重負，導致倦怠和積極性下降。這是一種常見的隱形解僱策略，不合理的工作量和不切實際的完成要求迫使許多員工主動辭職。

5. 沒有關於目標和發展的對話

當管理者忽略員工的目標，對他們的抱負漠不關心時，員工會感到自身價值不被認可，晉昇機會渺茫。結果，許多員工選擇主動辭職。

6. 管理內容過於詳細

上級過度管理是導致員工離職的原因之一。過度管理的例子包括「過於頻繁地進行績效考核」、「給予過於苛刻的回饋」以及「主管不斷監視員工」。

7. 被指派一些毫無意義或枯燥乏味的任務

被指派低於自身能力的任務或瑣碎工作的員工，可能成為被悄悄解僱的目標。當員工被分配通常由較低階層的員工負責的工作，或被部門完全取消工作安排時，他們可能會覺得自己的價值沒有得到公平對待，從而選擇主動辭職。

8. 老闆對員工毫無興趣

老闆冷漠對待員工是默默解僱的常見跡象。例如，「很少與員工進行一對一的談話」、「很少使用電子郵件和聊天等數位溝通方式」以及「公開表示對員工的工作和目標漠不關心」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法