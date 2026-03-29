中國新能源車商陷殘酷淘汰賽 蔚來汽車8年累虧5073億元

蔚來汽車2025年營收年增33.1%，虧損149.34億元人民幣，過去8年累計虧損約1100億元人民幣（新台幣5073.8億元）。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受同業價格戰拖累，包括比亞迪在內的中國多家新能源汽車車商2025年交出營收增加，但獲利大幅衰退，甚至出現虧損的財報。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正在面臨殘酷的淘汰賽。

比亞迪日前公布2025年財報，營收8039億元（新台幣3.71兆元），年增3%，淨利潤326億元（新台幣1503.7億元），年減18%，為時隔4年再度交出「增收不增利」的財報。

請繼續往下閱讀...

中國從2009年開始對新能源汽車產業進行補貼，直到2022年才退出，經過13年的扶持，將中國新能源汽車產業銷量推向世界第一，但也造成的嚴重的產能過剩。

根據中國汽車工業協會，2024年中國新能源汽車產、銷量分別超過1280萬輛，2025年更突破1649萬輛，卻有近半的產能被閒置。為了消耗過剩產能，中國車商大打價格戰，2025年5月比亞迪以高達34%的折扣率開啟新一輪價格戰，迫使許多車商跟進。

價格戰也使比亞迪付出代價，2025年第4季該公司在中國的銷量連續3個月都未超過50萬輛，該公司在香港上市的股價也從2025年5月創下高點後迄今回跌31.3%。

除了比亞迪，中國其他電動車商也交出慘澹的財報。小鵬汽車2025年營收767.2億元（新台幣3538.7億元），年增87.7%，卻虧損11.4億元（新台幣52.6億元）。

蔚來汽車2025年營收874.88億元（新台幣4035.4億元），年增33.1%，虧損149.34億元（新台幣688.8億元），過去8年累計虧損約1100億元（新台幣5073.8億元）。

理想汽車2025年營收1123.12億元（新台幣5180.4億元），年減22.3%，淨利潤11.39億元（新台幣52.5億元），年減85.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法