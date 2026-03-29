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戰爭擾亂全球氦氣供應 這兩個產業風險驟升

2026/03/29 20:44

根據Yardeni的分析，持續不斷的中東衝突開始對全球氦氣市場產生影響，擾亂了供應鏈，並增加半導體和醫療保健等關鍵行業的風險。（彭博）根據Yardeni的分析，持續不斷的中東衝突開始對全球氦氣市場產生影響，擾亂了供應鏈，並增加半導體和醫療保健等關鍵行業的風險。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，根據Yardeni的分析，持續不斷的中東衝突開始對全球氦氣市場產生影響，擾亂了供應鏈，並增加半導體和醫療保健等關鍵行業的風險。

受影響最大的國家之一是卡達，它是全球重要的氦氣供應國。該國位於拉斯拉凡（Ras Laffan ）的氦氣生產基地，在3月初伊朗無人機和飛彈襲擊後被迫關閉，基地生產全球相當大比例的氦氣。

預計這次攻擊將造成長期影響，即使戰爭結束後，卡達的氦氣出口量也可能因此減少。因此，氦氣價格在一些地區，尤其是在亞洲，已經大幅上漲，儘管大部分供應仍然受長期合約而非現貨價格的約束。

儘管市場立即受到干擾，但尚未出現全面短缺。由於戰前儲備過剩以及部分貨物已在運輸途中，目前供應仍充足。然而，分析師警告稱，如果衝突持續，隨著庫存收緊，未來幾週可能會出現短缺。

氦氣對多個產業都至關重要，因此其潛在影響十分顯著。半導體製造商依靠氦氣在生產過程中冷卻晶圓，而醫療產業則依賴氦氣製造核磁共振成像儀。

由於全球晶片製造能力的擴張，需求預計本來就會上升，這使得任何供應中斷都更加嚴重。

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