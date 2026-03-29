求職狂碰壁！62歲全職主婦「淪超市打工」 揭被迫踏入職場現實

日媒以真實案例揭示，高齡社會下「邊工作邊退休」正成為越來越現實的人生選擇。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，單靠年金維持退休生活的困難逐漸浮現。日本一對居住於東京近郊的夫妻，原以為退休後能安穩生活，每想到卻面臨每個月資金缺口，這讓62歲的家庭主婦被迫在40年後重返職場。日媒以真實案例揭示，高齡社會下「邊工作邊退休」正成為越來越現實的人生選擇。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的山口夫妻（化名），67歲的丈夫工作多年，並在今年退休，每月年金約15萬日圓（約新台幣2.9萬元），62歲妻子自結婚以來一直擔任全職家庭主婦，預估月領年金約6萬日圓（約新台幣1.2萬元），合計約21萬日圓（約新台幣4.1萬元）。

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山口夫婦估計他們的退休生活開支約為每月25萬日圓（約新台幣4.9萬元）。雖然他們不用付房租，但他們這筆錢大致包括食物、水電費、醫療費和保險費的總和，光靠退休金，他們每個月就會有約4萬日圓（約新台幣7860元）的缺口，丈夫說「我們得動用積蓄了。」妻子沉默了一會兒，並決定自己必須投入就業市場。儘管如此，她還是充滿焦慮情緒。

40年來首度踏入職場，山口太太選擇透過求職資訊與就業服務機構積極尋找機會。然而，求職過程中，她也明顯感受到年齡帶來的限制，包括雇主對體力與健康狀況的疑慮。

經過數週努力，她最終在超市擔任補貨工作，每週3天、每日4小時，月收入約5萬日圓（約新台幣9825元）。她也坦言「休息了很長時間後重回職場那天，腿腫得很厲害。」

雖然妻子收入有限，但有效減輕家庭赤字壓力。更重要的是，重新投入職場帶來心理上的穩定感與生活節奏。妻子表示「我年輕的時候以為退休後就能過上輕鬆自在的生活。」

專家指出，近年高齡者就業率持續上升。根據日本調查，60至64歲女性就業率已超過五成，65歲以上仍持續增加。顯示退休後持續工作，已逐漸成為普遍且現實的選擇。

此外，重返職場也帶來家庭角色的轉變。妻子外出工作期間，丈夫開始分擔家務，夫妻生活模式出現新的平衡。專家認為，在年金不足與壽命延長的雙重壓力下，「邊工作邊退休」的生活型態，將成為未來高齡社會的重要趨勢。

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