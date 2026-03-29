傳技術司高層要查霸凌案吹哨者 經部：絕無此事

經濟部技術司今回應，絕無技術司高層致電工研院高層要求查交霸凌案陳情人及證人名單一事。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導，經濟部技術司研究員對法人計畫窗口工研院員工霸凌，技術司未依規定處理疑似霸凌事件，甚至傳出技術司高層要求遲交霸凌案吹哨人一事。對此，經濟部技術司今回應，絕無技術司高層致電工研院高層要求查交霸凌案陳情人及證人名單一事。

技術司表示，經濟部依保訓會去年6月底修正公布施行的「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及函頒之「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」等規定，辦理相關申訴案件，技術司絕無報導所提「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。

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技術司續指，經3月11日監察院調查報告後，技術司積極檢討，已啟動更完備的調查機制，期能形塑更良好職場風氣。

技術司強調，已加強宣導並提供工作場域更完善的職場霸凌申訴管道，嚴正重視同仁職場工作權益，以建構更友善之職場環境。也希望有受到不平遭遇的同仁，可積極利用相關管道尋求協助。

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