報稅注意！超商KIOSK停止健保卡認證 無法取得查詢碼

高雄國稅局表示，今年起超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供以「健保卡」認證取得綜所稅查詢碼。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，為提高資安環境升級健保卡元件，今年起便利商店（統一7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機（KIOSK），不再提供民眾以「健保卡」認證取得綜所稅所得及扣除額資料查詢碼，以及補印稅額試算繳稅繳納單服務，全國約3.8萬人受影響。

高雄國稅局說明，雖然今年起超商KIOSK不再提供民眾以「健保卡」認證取得查詢碼，但納稅義務人於2025年度綜所稅結算申報所得及扣除額資料查詢期間，仍可利用自然人憑證透過KIOSK認證取得查詢碼，以自然人憑證或行動自然人憑證認證補印稅額試算繳稅繳納單。

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另外，納稅義務人於「財政部電子申報繳稅服務網（https://www.ntbk.gov.tw）」，仍可使用健保卡認證方式取得查詢碼；或攜帶國民身分證就近於各地區國稅局及所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃申請查詢碼及補印稅額試算繳稅繳納單。

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