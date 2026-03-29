選錯科系恐葬送6400萬大「錢」途？大學校長全說了

美國1所大學校長認為，大學學位並沒有過時，選科系很重要。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為大學學位不香了，現在只有 35% 的美國人認為四年制大學教育「非常重要」，與 2010 年持此觀點的 70% 相比，比例大幅下降。美國一所大學校校直言，大學學位並沒有過時，但選錯科系可能會讓你損失200萬美元（約台幣6400萬）。

紐約理工學院校長巴倫廷（Jerry Balentine）在《財星》（Fortune）雜誌撰文指出，美國人認為四年制大學教育「非常重要」的比率大幅下滑，並不難理解，許多家庭擔心不斷上漲的生活成本，而且AI將如何重塑入門級就業機會，仍有許多不確定性。

請繼續往下閱讀...

鑑於這些壓力，許多家庭越來越懷疑，學士學位是否仍然是一項好的投資，即使統計顯示，擁有學士學位的人一生收入比只有高中學歷的人高出200萬美元。

巴倫廷說，微軟最近的一項調查顯示，超過八成的雇主表示，他們的員工需要掌握新技能才能適應AI。那些幫助學生掌握這些能力的大學仍然是卓越的投資，將在未來幾十年帶來豐厚回報，這包括將AI教育融入所有學位和專業，而不僅僅是STEM領域。反觀那些不透過實習、研究或實踐解決問題而獲得的被動學位（指學生在學習過程中處於被動狀態），隨著時間的推移，其回報將越來越少。

至於理想的大學應該具備什麼條件？一些大學已經將應用型學習直接融入學位課程，幫助學生可以勝任的入門級職位。他說，紐約理工學院的學生將課程學習與應用研究、解決現實世界問題、公私合作結合。

在最近的一個計畫中，醫學和建築專業的學生與一家眼鏡公司合作，改進自閉症和阿茲海默症患者的鏡片設計。在AI、永續材料和包容性設計專家的指導下，他們克服一個結合工程、生物學和同理心的難題，這正是AI本身無法解決以人為本的問題。

他說，這種實踐模式對創業尤其重要。隨著AI降低創業門檻，大學必須將創辦和在新創公司工作視為可教授的技能。透過我們的創新與創業學院，學生可以申請大學創投基金，並獲得創辦公司所需的導師指導、技術專長和基礎設施。

其他頂尖院校也在進行類似的嘗試。美國東北大學（Northeastern University）採用學期制，將學術課程與有薪實習結合，確保學生畢業時不僅擁有成績單，還能獲得一份完整的履歷。普渡大學和喬治亞理工學院則建立了加速就業銜接的職涯發展路徑，讓學生能夠將課堂所學應用於實際的企業挑戰。

巴倫廷強調，未來10年，大學將更像靈活的企業：快速決策、調整課程內容、跨學科整合AI、重新設計價值遞減的學位，並擴大與產業的合作，為畢業生創造就業途徑。這些學校教授的並非可能很快就會過時的理論或技能，而是更持久的東西：如何在真實的工作環境中學習。

他表示，畢業生不僅帶走一張文憑，更重要的是，他們擁有在技術和勞動力市場變化時靈活調整的實踐能力。所以大學學位還值得嗎？巴倫廷說，答案是肯定的，但前提是大學必須盡職盡責。在AI時代，文憑本身遠不如學生為了獲得文憑所付出的努力重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法