全球AI軍火庫有痛點！台灣這1事要靠老天爺 外媒好擔心

外媒指出，全球晶片供應依賴台灣，任何工業生產面臨的新威脅都將對AI產業產生更深遠的影響。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據中央氣象署統計，西半部冬季降雨創75年新低。行政院長卓榮泰近日表示，目前最新水情燈號，特別需要關注的是新竹地區，目前是減壓供水的黃燈。此訊息引起外國科技媒體關注，直指台灣承載巨大的半導體需求外，台積電總部所在地-新竹面臨嚴峻的水情挑戰，鑑於全球晶片供應依賴台灣，任何工業生產面臨的新威脅都將對AI產業產生更深遠的影響。

《Wccftech》報導，台灣面臨巨大的半導體需求外，還面臨嚴峻的供水形勢，西半部冬季降雨創75年新低。鑒於台灣是全球半導體中心，鑑於該地區擁有全球最先進的晶圓廠網路之一，且持續面臨地緣政治壓力，因此很可能成為現代AI基礎設施建設的瓶頸。

請繼續往下閱讀...

《Wccftech》引述本報26日的所披露的訊息稱，台灣西部地區（整個半導體產業所在地）正面臨嚴重的水資源短缺，促使當地政府採取措施確保供水穩定。

其中以台積電先進晶圓廠而聞名的新竹等地區面臨更大的壓力，已被列為減壓供水的黃燈，該地區的乾旱嚴重程度高於其他地區。目前，工業區的供水暫未受到威脅，但隨著高溫季節的到來，地方政府正積極採取抗旱措施，以確保生產不受影響。同時，各用水密集型產業也正在推行節水措施，以確保資源的最佳利用。

報導說，水資源並非台灣工業生產面臨的唯一挑戰；中東衝突造成的供應鏈中斷也構成新的威脅。亞洲各國嚴重依賴荷姆茲海峽的液化天然氣供應，而目前它們不得不動用本國儲備，但這些儲備僅夠維持「幾天」。台灣液化天然氣來源依賴進口，電力供應備受關注，為更廣泛的AI供應鏈帶來新的隱患。

報導強調，鑑於全球晶片供應依賴台灣，任何工業生產面臨的新威脅都將對AI產業產生更深遠的影響。目前，台灣地方政府對自身應對供應的能力充滿信心，但考慮到無論是水還是液化天然氣短缺的嚴重程度一旦加劇，不僅台積電晶圓廠的生產會受到影響，供應鏈上的其他參與者也會受到波及。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法