參戰挺伊朗！葉門青年運動握「1殺傷力籌碼」 恐逼美放棄戰爭

葉門叛軍青年運動（另譯胡塞武裝），28日朝以色列發射飛彈。圖為上街聲援伊朗的胡塞武裝人士。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火延燒之際，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯胡塞武裝），28日向以色列南部發射了首枚飛彈，這標誌著一個新戰線的開啟。然而，外媒示警，青年運動手上還握有1具有殺傷力籌碼，若該叛軍在荷姆茲海峽持續封鎖的情況下威脅紅海航運，油價可能進一步飆升，而戰爭的經濟成本可能高到讓美國放棄戰爭。

《經濟學人》指出，目前，青年運動尚未動用最強的手段，即「干擾紅海航運」。自荷姆茲海峽封鎖以來，沙烏地阿拉伯已將每日約180萬桶石油出口改經紅海沿岸的延布港（Yanbu）。

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如果青年運動在這間攻擊過往船隻或延布港的管線及基礎設施，分析人士認為，油價可能從目前每桶約113美元，飆升至接近200美元。

多位觀察人士指出，這種情景比戰爭初期更可能發生。青年運動已加強紅海沿岸的防禦，包括哈傑（Hajja）與荷台達（Hodeida）港口，以及沙烏地邊境。一名觀察者表示，他們已部署「反艦飛彈、海上破壞隊、炸彈船設施、水雷和海上無人機發射點等，能夠威脅紅海航運」。

沙烏地分析師、倫敦國王學院地區情報追蹤項目負責人Nawaf Obaid指出，「胡塞指揮架構已不再是威懾姿態，而是進入攻擊準備狀態。」

報導指，青年運動的軍力確實受損，因為美國去年攻擊其武器庫，並且以色列殺害了多名領導人，但這未削弱他們製造麻煩的能力。該叛軍只需少數幾次打擊，就能使紅海幾乎無法通行，保險費飆升，風險厭惡的船公司不得不改走更長航線。隨著資源枯竭而籌碼增多，青年運動很可能重新發起對航運的攻擊。一旦發生，其後果將遠遠超出葉門境內。

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