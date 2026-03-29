LINE假網站誘下載惡意程式 資安署揭9個假網址

近期LINE電腦版假網站再次出現，資安署提醒，一旦點擊下載並執行惡意程式，可能感染惡意程式。（示意圖，資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近期LINE電腦版假網站再次出現，有民眾透過搜尋引擎查尋LINE安裝檔時，誤點與官方網站名稱相近的網址，下載夾帶惡意程式安裝檔。數發部資安署表示，已首次針對LINE假網站聲請停止解析，並公布9個假網址，提醒民眾務必從官方管道下載，以防個資外洩。

資安署監控發現9個偽冒LINE電腦版網站，包括www.linekr.com、line-tw.com、www.line-china.com、line-zhcn.com、line-ios.com、www.linecl.com、www.linerm.com、www.lineoe.com、www.line-tww.com，並協請相關單位停止解析或限制接取，以杜絕惡意程式擴散。

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資安署表示，近期發現駭客透過搜尋引擎廣告或SEO操控，讓偽冒網站排名高於LINE官方網站，將使用者引導至偽冒網站，而駭客設置的偽冒網站網址與LINE官方極為相似，頁面設計亦高度仿真，甚至可能具備良好的搜尋結果排名，代表網站內容與關鍵字高度相關，容易被使用者找到，且難以辨識真偽，儘管部分惡意載點已遭封鎖或下架，但新的載點仍不斷出現，須持續監控與防範。

資安署提醒，一旦點擊下載並執行惡意程式，可能感染惡意程式（如側錄螢幕、鍵盤輸入或開啟攝影鏡頭等），甚至被遠端操控成為駭客攻擊他人的跳板，或被盜取帳號密碼，造成信用與財務損失。因此，資安署提醒，務必透過官方管道下載LINE，例如官方網站或應用程式商店，以降低資安風險。

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