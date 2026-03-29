中國青年求職困難 深圳失業女孩悲訴面試經驗引共鳴

中國女孩到深圳市找工作機會處處碰壁，忍不住拍影片大吐苦水。深圳勞工示意圖。（路透）



〔即時新聞／綜合報導〕中國青年就業情況相當嚴峻，有1名25屆（2025年畢業）的女孩來到深圳市找機會，結果先是找到了壓榨勞工的企業，接著又面試多次未通過，忍不住拍影片大吐苦水，引起不少中國網友的共鳴。

從這名女孩25日上傳的影片可以看到，她是學土木出身，去年畢業後先去雲南某間公司做工程資料員，由於老闆是富二代，因此沒有太多規定，那段時間她過得很快樂，但公司後來資金鏈斷裂，讓她決定來深圳發展，畢竟大城市機會應該比較多。

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女孩接著表示，她到深圳第1次去面試就通過了，原本還相當開心，但沒上幾天班就在小紅書看到這間公司是「避雷」榜首中的榜首，專門坑應屆畢業生，讓她心裡相當恐慌。

女孩透露，深圳這份工作底薪是2000多人民幣（約新台幣9272元），每個月要義務加班40、50個小時，不加班的話就要從底薪扣600人民幣（新台幣2780元）。

女孩說，她稍微算了一下，原本以為每天加班到晚上9點就可以了，沒想到同事都加班到晚間10點、11點甚至凌晨的，而隔天7點就要起床上班，讓她相當傻眼。

女孩指出，自己本來還想著先熬個3個月再說，怎知經理覺得她適應不了加班、能力不足，因此將她辭退。女孩表示，她失業後又去找了4、5次工作，結果面試時被嫌棄沒工作經驗、學歷太低、上次就業時間太短不穩定，因此現在還是待業中。

中國網友們看完影片後紛紛留言，有人直說自己是24屆（2024年畢業）的，「妳的經歷差不多就是我當年的經歷」；還有人建議她「能躺平就躺平，能啃老就啃老，照顧好自己，遠離宏大敘事鴉片」，顯然是在暗諷中國只會營造大國假象，對於民生困苦全然不顧。

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