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中國青年求職困難 深圳失業女孩悲訴面試經驗引共鳴

2026/03/29 15:40

中國青年求職困難 深圳失業女孩悲訴面試經驗引共鳴中國女孩到深圳市找工作機會處處碰壁，忍不住拍影片大吐苦水。深圳勞工示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國青年就業情況相當嚴峻，有1名25屆（2025年畢業）的女孩來到深圳市找機會，結果先是找到了壓榨勞工的企業，接著又面試多次未通過，忍不住拍影片大吐苦水，引起不少中國網友的共鳴。

從這名女孩25日上傳的影片可以看到，她是學土木出身，去年畢業後先去雲南某間公司做工程資料員，由於老闆是富二代，因此沒有太多規定，那段時間她過得很快樂，但公司後來資金鏈斷裂，讓她決定來深圳發展，畢竟大城市機會應該比較多。

女孩接著表示，她到深圳第1次去面試就通過了，原本還相當開心，但沒上幾天班就在小紅書看到這間公司是「避雷」榜首中的榜首，專門坑應屆畢業生，讓她心裡相當恐慌。

女孩透露，深圳這份工作底薪是2000多人民幣（約新台幣9272元），每個月要義務加班40、50個小時，不加班的話就要從底薪扣600人民幣（新台幣2780元）。

女孩說，她稍微算了一下，原本以為每天加班到晚上9點就可以了，沒想到同事都加班到晚間10點、11點甚至凌晨的，而隔天7點就要起床上班，讓她相當傻眼。

女孩指出，自己本來還想著先熬個3個月再說，怎知經理覺得她適應不了加班、能力不足，因此將她辭退。女孩表示，她失業後又去找了4、5次工作，結果面試時被嫌棄沒工作經驗、學歷太低、上次就業時間太短不穩定，因此現在還是待業中。

中國網友們看完影片後紛紛留言，有人直說自己是24屆（2024年畢業）的，「妳的經歷差不多就是我當年的經歷」；還有人建議她「能躺平就躺平，能啃老就啃老，照顧好自己，遠離宏大敘事鴉片」，顯然是在暗諷中國只會營造大國假象，對於民生困苦全然不顧。

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