日圓兌美元跌破160關卡 逼近日本官方干預門檻

美元上週五（27日）兌日圓匯價突破160日圓，為自2024年7月以來首次。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，美元上週五（27日）兌日圓匯價突破160日圓，為自2024年7月以來首次。

上週五，美元兌日圓上漲0.22%，報1美元兌160.15日圓，接近市場普遍認為可能觸發官方干預的關鍵水準。美元指數則上升0.17%，至100.4，正朝近一年來最強單月漲幅邁進。中東地區的戰事促使投資者將資金轉向美元避險，而非傳統避險工具如黃金或政府公債。

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報導指出，日圓與日本公債近月持續承壓，主要因日本首相高市早苗傾向採取擴張性財政政策刺激經濟，這增加日本銀行在逐步升息以抑制通膨上的難度。

自中東戰事爆發以來，日圓兌美元已貶值超過2%，成為近1個月表現最糟糕的主要貨幣之一。對此，日本當局曾多次警告，若日圓貶勢過快，可能進場干預匯市。

日本上一次干預匯市發生在2024年7月，當時日圓曾跌至約1美元兌161日圓，創下自1980年代以來最弱水準。

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