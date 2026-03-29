凃俊光轉戰半導體 幕後推手威剛董座陳立白現身春酒喊「越併越大」

光聚晶電董座凃俊光（右）轉戰半導體，幕後推手威剛董座陳立白（左）現身春酒喊「越併越大」。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕光聚晶電（原大宇資，6111）日前舉行春酒，光聚晶電董事長凃俊光表示，許多人都在問為何要從文創產業轉戰半導體，因為半導體是國家的命脈、是國家的機會，同時也是因為有半導體產業大佬鼓勵他，這位幕後推手就是威剛（3260）董事長陳立白，他不僅親自參加春酒，更祝福光聚晶電可以越併越大！

就在春酒舉行的當天早上，凃俊光參加由總統賴清德主持的AI國家隊，他感性地說，作為一個遊戲出身的董事長，何嘗有幸能去參加國家AI隊，但是真的做到了，同時在餐飲方面，日前智慧城市展副總統蕭美琴只到一個攤位，就是來吃我們拉麵機煮的拉麵，光聚晶電想要做的是，在科技進步的同時，如何給人們帶來幸福跟歡快，這是整個集團在做的事情。

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他也勉勵所有同仁「我們沒有一家公司是平步青雲來的，為什麼改名為光聚晶電，就是要以光為出發點，透過不斷的折射跟反射，映出更美麗的彩虹。」

凃俊光也說，當初考量是否要投資台灣光罩時，有一位產業大佬建議可以去投資，還說「有問題再來找我」，順勢邀請陳立白上台致詞，陳立白也開心地說「能夠看到我最好的朋友凃董，每一年來都發覺舞台越來越大、董總人數越來越多，祝賀整個集團未來併購的公司，越來越大、越來越強!」

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