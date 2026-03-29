未來人人都有AI機器人! 上緯結合高階複材與邊緣運算 打造次世代AI機器人

上緯投控 （3708） 進軍AI機器人市場，旗下子公司上緯智聯日前推出「台智寶 （TaiiBot）」，更在內湖成立展示中心，上緯董事長蔡朝陽感性地說「我們正在做對的事情」。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控 （3708） 進軍AI機器人市場，旗下子公司上緯智聯日前推出「台智寶 （TaiiBot）」，更在內湖成立展示中心；上緯董事長蔡朝陽感性地說「我們正在做對的事情」，他看好未來AI機器人市場就像是現在的手機一樣，每個人也都會擁有一個自己的機器人，預估上緯智聯今年首季營收貢獻可達1000萬元、年營收目標1.5億元，產業以醫療、餐飲、巡防安檢及教育四大領域為主。

蔡朝陽表示，上緯智聯不僅實現高效能邊緣運算與數據在地化，更結合上緯自主研發的X-PEEK可回收高階複合材料，為機器人打造堅韌輕巧的複材骨骼，樹立次世代AI機器人解決方案的新標竿，目前已接獲訂單，並開始出貨機器人跟機器狗。

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蔡朝陽分析，目前AI機器人產業正處於爆發點，上緯智聯將發揮產業橋樑的角色，以展示中心作為整合平台，串聯技術與合作夥伴，加速機器人走入真實場域。他指出，「TaiiBot 台智寶」有三大優點，第一，複材部件結合自主研發 X-PEEK 可回收高階複材，目標打造全球最輕、且100%全可回收的 AI機器人；第二，擁有智慧大腦，攜手NVIDIA與AWS，整合強大邊緣運算與雲端架構，落實資安數據在地化，確保最高規格的技術韌性，第三，強調在地應用，透過互動型展示空間，讓台智寶與人類並肩協作，AI機器人不是取代，而是「人機共生」，致力解決勞動力短缺與淨零排放等社會挑戰。

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