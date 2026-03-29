桃園產業用地缺口逾2500公頃 市府推合作開發加速土地取得

桃園市產業用地需求旺盛，市府也持續推動工業區立體化方案，以容積獎勵方式提升產業用地效率。（資料照，經發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市產業進駐需求旺盛，初估用地仍有逾2500多公頃缺口，最主要原因來自用地取得困難，議員許家睿建議市府建立相關機制，透過地主合作參與開發方式，加速土地取得；經濟發展局長張誠表示，目前「大大頭」大溪、大園及頭洲3個園區，將採與地主合作方式開發，並將持續推廣到桃園其他產業園區。

許家睿表示，依據2024年度桃園市國土計畫專案通盤檢討，目標至2036年，桃園產業用地總需求數量為1萬5284.3公頃，現階段總供給數量1萬1423.3公頃，加上已規劃的563.94公頃、規劃中的778.53公頃，仍有2518.53公頃的缺口，因應桃竹苗大矽谷計劃及未來桃園產業發展，市府應加速規劃新增產業用地，並落實規劃中的產業園區。

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許家睿表示，除經發局可行性評估等前端作業，最大的困難點就是土地取得，目前全台公辦產專區用地取得方式多為協議價購，因地主無法配回土地參與後續開發設廠，導致產專區開發受阻或被迫縮小範圍，但土地開發條例第11條第1項規定「需用土地人申請徵收土地或土地改良物前，除國防、交通或水利事業，因公共安全急需使用土地未及與所有權人協議者外，應先與所有權人協議價購或以其他方式取得」，並未限制用地取得僅能使用協議價購，既然現行法規具備彈性條件，建議經發局研議一套機制，讓地主能夠參與合作開發，加速土地取得進度。

張誠表示，「市府已經在做了」，大溪、大園、新屋頭洲3個園區，在通過內政部公益性、必要性審核後，即提出與地主合作開發的方式，也就是地主若有工廠開辦計畫，只要符合產業類別及環境要求，即可用此方式加速土地取得，地主也可以原有土地權值配回土地。

經發局表示，市府透過多管道增加產業用地供給，包括加速開發航空城產專區與桃科二期、規劃推動公辦報編產業園區及都市計畫變更方式取得產業用地，同時輔導民間園區報編採公私協力推動產業用地供給，並持續推動工業區立體化，以容積獎勵方式提升產業用地效率；此外，除了協議價購取得產業園區土地，也規劃合作開發機制，增加地主參與開發意願。

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