黃金避險失靈! 法人估後市有望強勢反彈。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事升溫，昨日伊朗突襲中東最大鋁廠，更拒絕白宮提出的15點和平方案，並表達不願談判，同時美國增派地面作戰部隊，然而黃金不僅沒有發揮避險作用，金價反而隨戰事膠著、油價居高不下而走弱，最新報價來到每盎司4500美元附近，不過，法人看黃金後市仍短空長多。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊認為，黃金向為避險資產首選，不過自美國及以色列聯合對伊朗發動攻擊以來，黃金卻反向震盪走低，可能原因有三，第一，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的，第二，戰爭已進入第四週仍無結束跡象，油價飆漲恐將帶動通膨上升，降息可能扭轉為升息，第三，過去兩年黃金價格漲幅高達109.38%，投資人獲利了結較無壓力。

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期元大S&P黃金ETF研究團隊分析，短線黃金疲弱態勢能否止住主要在於中東戰爭是否如川普所言在短期內結束，油價若能脫離高檔區間，投資人的恐慌心態將能回穩；不過，雖然黃金短線疲弱，多數投行仍看好黃金後勢。

摩根大通認為投資人的流動性需求只是短期現象，隨著能源中斷持續的時間愈長，對通膨和經濟增長的影響愈大，聯準會最終仍會以穩定就業為優先，因此預期第四季黃金均價將高達每盎司6300美元。

面對近期貴金屬市場波動大增，元大投信也提醒投資人，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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