山隆公布股東紀念品 網友鬆一口氣：還好不是折價券

山隆（2616）近日正式揭曉股東會紀念品，今年將發送「春風抽取式衛生紙一串」。（圖擷取自山隆官網）

〔財經頻道／綜合報導〕山隆（2616）近日正式揭曉股東會紀念品，今年將發送「春風抽取式衛生紙一串」。消息一出，讓不少投資人鬆了一口氣，直呼「還好不是折價券」。

事實上，市場原先對山隆紀念品走向有所疑慮，主因來自同集團的正隆（1904）今年調整股東會紀念品內容。過去被視為「實用派代表」的正隆，長年發送衛生紙或廚房紙巾，且採1股即可領取，深受股民喜愛；然而今年改為提供「春風官方購物商城 AeSHOP 200 元折價券」，引發網友熱議，甚至出現一片哀嚎。

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由於正隆與山隆過往在股東會紀念品上多維持一致節奏，形成「正隆送衛生紙、山隆也送衛生紙」的慣例，因此正隆政策轉彎後，也讓投資人擔心山隆是否會跟進改發折價券。

隨著山隆公布今年紀念品內容，引發PTT網友熱議，有網友鬆口氣稱「還好不是折價券」、「衛生紙真的只有讚讚!」、「前幾年是廚房紙巾 今年終於恢復成衛生紙了」，還有網友表示「居然終結了兩邊紀念品一致的優良傳統="=」、「正隆今年是被啥鬼打到 給那啥死人骨頭」、「正隆折價卷太鳥了吧」等。

山隆今年股東常會預計於6月18日上午9時舉行，開會地點在新北市板橋區民生路一段1號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於4月15日前買進山隆股票，才能列入股東名冊，取得領取資格。

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