TEBA理事長李永川：品牌國際化是台灣國家競爭力的關鍵

台灣精品品牌協會（TEBA, Taiwan Excellent Brand Association） 27日舉辦第十三屆第一次會員大會，經濟部次長何晉滄（右三）出席。在宏碁集團創辦人施振榮（左三）監交下，第十二任理事長蔡惠卿（左二）交棒給新任理事長李永川（右二）。智菩科技共同創辦人洪銘賜（右一）及中山大學方至民教授（左一）參與品牌座談。（圖由台灣精品品牌協會提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣精品品牌協會（TEBA, Taiwan Excellent Brand Association） 27日舉辦第十三屆第一次會員大會，由全體會員投票選出新任理監事團隊，並推舉雃博公司董事長李永川為新任理事長。李永川表示，未來三年，將以「品牌國際化」為目標，透過「組織年輕化」及「行銷數位化」兩大策略，協助台灣品牌厚植全球市場力。

品牌國際化：台灣邁向經濟日不落國

TEBA週五（27日）進行會員大會，為呼應未來三年會務主軸「品牌國際化」，安排兩場專題演講及座談。第一場專題演講邀請經濟部次長何晉滄以「台灣品牌全球布局—從微笑曲線邁向日不落國」為題，從全球視角及國際變局，剖析台灣產業的韌性，以及台灣品牌國際化的決勝關鍵，並說明政府持續提供資源，擔任台灣品牌邁向全球的最佳後盾。

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品牌新戰場：善用AI工具，建立信任系統

第二場專題演講，由智菩科技共同創辦人洪銘賜以「Brand After AI : 品牌的新戰場/從品牌行銷到信任系統」，拆解在AI時代下，企業的競爭核心從「品牌行銷」轉向「信任系統」，他並提出品牌的「AI良率」概念，建議企業及早運用AI工具，建立「被信任」的能力。專題演講後由宏碁集團創辦人施振榮、洪銘賜及中山大學教授方至民進行座談，勉勵TEBA會員，在多變的政經局勢及科技浪潮下，持續為提升台灣品牌價值而努力。

台灣隱形冠軍走向全球

座談後投票選出第十三屆理監事，在TEBA榮譽理事長施振榮的監交下，第十二屆理事長、上銀科技總經理交棒給第十三屆理事長李永川，新任副理事長由饗樂餐飲董事長鄭瑞賓、祥圃實業董事長吳季衡出任。

李永川表示，台灣企業勤奮、踏實、充滿創造力，因此很多B2B的企業，早就是世界級的隱形冠軍，「產品力」無庸置疑，未來必須加重「市場力」的投資，支持各領域的隱形冠軍，前進國際。

鏈結政府與產業 推升國家競爭力

「從中美貿易戰、科技戰到關稅變數，為了協助業界面對全球挑戰，政府一直在提供政策資源，作產業的後盾。TEBA多年來深耕品牌、且會員橫跨各產業，能夠扮演最佳橋樑，鏈結政府與企業，成為GDP成長的推手，進而推升台灣的國家競爭力。」李永川指出，TEBA有別於一般產業公協會，是唯一專注「品牌國際化」的社團法人，可以幫助政府，把資源用在對的地方，利用數位行銷、通路經營等創新作法，強化台灣產業的國際化市場力，讓隱形冠軍走向全世界時，創造更高的品牌價值。

TEBA是國內唯一以推廣台灣「品牌」為宗旨的社團法人，由宏碁集團創辦人施振榮邀集國內優秀企業成立，30多年來，透過學習課程、互動交流、品牌參訪等，成功協助許多台灣企業優化品牌定位、建立差異化實力。會員企業橫跨食品、紡織、機械、生醫等不同產業，包括舊振南食品、寶熊漁具、永光化學、歐都納、復盛空壓...等100多家。

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