市場180度轉彎！通膨疑慮升溫 Fed下一步恐升息

市場開始思考，聯準會下一步可能升息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國公債27日遭到拋售，顯示憂心攀升的油價、恐引發通膨走高的投資人，預期聯準會（Fed）可能採取更加鷹派的利率政策。道明證券（TD Securities）利率策略師布魯克斯（Molly Brooks）指出，「市場已出現180度轉彎，市場參與者已從詢問下一次何時降息，轉而預期2026年可能升息」。

美國總統川普延後攻擊伊朗基礎設施的行動，未能平息投資人的焦慮，美國10年期公債殖利率27日一度跳漲至4.46%，為去年7月以來最高點。2年期公債殖利率則上漲至4%。

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地平線投資（Horizon）研究與量化策略師狄克森（Mike Dickson）說，「在數月來預期聯準會今年將降息之後，投資人已回到熟悉的論調：『高利率將維持更長時間』」。

根據芝商所（CME）FedWatch工具27日顯示，投資人預期聯準會9月會議將升息的機率為20%，1個月前，預期至少降息1次的機率超過90%。此外，投資人已不再認為聯準會今年有降息的可能，在中東戰火爆發前，市場預期今年有望降息2次。

費城聯邦儲備銀行總裁鮑森（Anna Paulson）27日警告，美國長期高於目標的通膨，可能使伊朗戰爭引發的大宗商品衝擊，成為更嚴重的問題，而非僅是一次性的不利事件。

她補充，「高燃料與高化肥價格導至通膨預期的速度可能更快，也更持久，我對此感到憂慮」。

長達1個月的中東戰火，已使油價飆漲逾30%，零售汽油價格跳漲1美元至平均每加侖達4美元，加劇通膨疑慮，為經濟前景投下陰影。美國密西根大學的消費者調查顯示，3月美國消費者信心指數從2月的56.6降至53.3，為去年12月以來最低點。

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