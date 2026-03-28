你是否正陷入四種「財富效應」陷阱 小心魔鬼藏在「帳面資產」裡

「財富效應」的心理現象，驅使人們根據帳面收益，而非實際現金進行更多消費。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當你的房屋在市場上的估價上漲時，即使沒有出售任何資產，你自然也會感到自己更富有了，這種被稱為「財富效應」（Wealth Effect）的心理現象，驅使人們根據帳面收益，而非實際現金進行更多消費。雖然這可以促進經濟成長，但也造成了一個危險的陷阱，可能破壞你的財務穩定。

以下是掉入「財富效應」陷阱的四種跡象：

1. 你的支出取決於投資組合表現

根據美國國家經濟研究局的研究，財富效應指的是資產價值（無論是股票還是房地產）的成長會讓人感到財務安全，進而增加消費。研究發現，股市財富每增加1美元，消費者支出每年就會增加2.8美分。當你開始把未實現的收益當作可支配收入時，陷阱就出現了。

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如果你因為投資帳戶看起來不錯就去提升生活方式，例如買新車、預訂昂貴的假期或更頻繁地外出就餐，那麼你就陷入了財富效應的陷阱。市場可能突然逆轉，讓你養成昂貴的習慣，卻損失慘重。

2. 房屋估值越高，你的支出也越高。

根據Marketplace引述的研究顯示，房屋財富引發的消費反應甚至比股票更強烈。當房價飆升時，房主會感覺自己更富有，並相應地增加支出，即使他們仍然住在同一棟房子裡。

當房主透過套現再融資或房屋淨值信貸額度來動用房屋淨值進行非必需支出時，情況就變得危險了。你實際上是在用一項可能貶值的資產作抵押進行借貸，將帳面財富變成了實際債務。

3. 你停止儲蓄是因為你的淨資產看起來很雄厚

這堪稱是最隱密的陷阱之一，隨著淨資產的成長，儲蓄率反而下降。根據《華爾街日報》引述穆迪分析公司的一份報告稱，富裕家庭在資產價值上漲時會減少儲蓄，因為他們相信自己的投資足以支撐退休生活。當市場回調時，這會造成脆弱性。如果沒有持續的儲蓄流入帳戶，當資產價值下跌時，你就沒有任何緩衝空間。

4. 你低估了生活方式通膨

財富效應通常表現為生活方式的逐漸膨脹。每次資產增值，你都會為自己略微昂貴的選擇找到理由：例如換購豪車、搬到更昂貴的社區或將孩子送入私立名校。這些支出變成了固定成本，即使市場波動，這些成本也不會隨之降低。

那麼，要如何保護自己呢？解決之道在於將帳面財富視為紙上財富。支出決策應基於穩定的收入來源，而非投資組合餘額。無論市場表現如何，都要保持穩定的儲蓄率。此外，在做出重大財務承諾之前，務必對計劃進行壓力測試，以應對資產價值下跌20%至30%的情況。

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