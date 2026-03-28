杜拜遊客、有錢人全逃光 外媒驚爆只剩CEO留守

杜拜遭中東戰火衝擊，大量外國人及遊客逃離杜拜。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為了報復美以攻擊，伊朗狂轟阿拉伯聯大公國（阿聯），其金融及觀光中心-杜拜的外國居民和遊客大落跑，這座曾被譽為億萬富豪「黃金遊樂場」的城市，在短短2週就淪為「鬼城」。如今，連外國企業也撤離員工，日媒最新指出，70至80%的日本人都離開了，僅有部分公司決定「只讓CEO留下來」。

日媒《日刊SPA！》28日報導，伊朗戰爭爆發後大約兩週，杜拜的城市面貌就發生翻天覆地的變化，遊客消失、日本人撤離後，整座城市變得冷清蕭條。各大商場幾乎空無一人，杜拜購物中心、阿聯購物中心和市中心一帶更是如此。不過，當地居民仍會到海灘走走，慢跑或騎自行車。

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報導指，阿布達比約有90%的日本人已經撤離，杜拜的撤離比例為70%至80%，他們的家人也已經返日。日本學校則轉為線上授課。杜拜約有340至350家日本公司，其中許多是大型企業。撤離情況包括只有日本CEO留守，其他人員全部回國；某些公司則是所有員工返回日本。

報導提及，留在杜拜的日本公司大多已轉為居家辦公，日常購物和外出用餐並未受到影響。超市裡食物擺放如常，但空無一人。當地糧食自給率僅為10%，其餘90%依賴海外供應，因人口大量流出，短期內供應不會出現短缺。

對於留下來的人來說，最嚴峻的問題是商業前景不確定性。受訪者說，遊客不來，隨著夏季臨近，情況會更加艱難。即使是目前表現良好的房地產投資，也很難吸引像日本這樣遙遠國家的投資者。根據情況來看，至少未來六個月情況都會很艱難。

一家主要客戶是日本人的公司，儘管擁有數億日圓的資產，主要客戶已經撤離，這家公司無奈地說，即使關掉公司，現金流也會很緊張。所以，別無選擇，只能以少量員工繼續運營，不知道這種情況能持續多久。看不到未來，真的很難熬。

另一名受訪者認為杜拜安全的神話已經破滅。與其他波斯灣合作委員會國家相比，阿聯遭受如此多的飛彈襲擊令人震驚。但這座城市也有其留守的理由，個人企業家和企業均表示，「離開並不容易，我們的決心正受考驗。」

報導稱，在各國利益衝突的背景下，荷姆茲海峽的封鎖仍在繼續，對波灣國家的零星襲擊也從未停止，杜拜的戰亂局勢遠未結束。

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