伊朗變成煉獄！招募12歲兒童參與戰爭活動

伊朗媒體報導稱伊朗安全部隊招募年僅12歲的兒童參與與戰爭有關的活動。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗媒體報導稱，伊朗安全部隊招募年僅12歲的兒童參與與戰爭有關的活動。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的一個分支機構宣布了一項名為「為了伊朗」的倡議，該倡議將招募年僅12歲的志願者協助戰爭，擔任非武裝戰鬥角色。這些評論是在國家媒體對戰爭進行報導時播出。

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根據國際法，不允許招募或利用兒童參與敵對行動，保護他們免受剝削。

伊朗官方媒體稱，該計畫旨在爭取公眾支持並利用伊朗公民的技能。

德黑蘭穆罕默德·拉蘇拉軍團文化藝術副部長拉希姆·內達利（Rahim Nedaali）在接受伊朗官方通訊社Defa Press採訪時表示：「鑑於公眾的強烈反響，我們已經建立了一個框架，讓所有感興趣的個人都能根據自己的專長和能力為保衛國家做出貢獻。」

報告顯示，此次活動涵蓋多個領域，例如：後勤支援；參與實地巡邏、情報巡邏和檢查站行動；醫療救治傷者；為戰鬥人員準備和分發食物和物資等。

根據聯合國核心人權協定《兒童權利公約》，「締約國應採取一切可行措施，確保未滿15歲的人不會直接參與敵對行動」。

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