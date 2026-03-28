台積電入列！外媒推三檔AI股是未來十年難得的機遇

台積電營運全球規模最大、技術最先進的晶片代工廠，為輝達的Blackwell GPU、超微的加速器和博通的客製化ASIC晶片生產矽片。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然沒有一家公司擁有整個人工智慧 （AI） 技術堆疊，但如果投資人想在未來十年科技發展趨勢中掌握難得的機遇，又不會陷入盲目追逐任何特定領域的錯誤，外媒The Motley Foool報導，考慮投資輝達、台積電和帕蘭泰爾（Palantir）是最好的選擇。

輝達、台積電和帕蘭泰爾這三家高速成長的公司，正乘著人工智慧革命的順風，推動著運算、應用和製造層面的發展。以下是看好這三家公司的理由。

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1. 輝達

雖然輝達主要以其圖形處理器（GPU）設計而聞名，但該公司實際上遠不止於一家硬體供應商。它已悄悄地建立了一個用於生成式人工智慧開發的端到端平台。

輝達的晶片能夠處理人工智慧訓練和推理所需的大量資料。但其另一項關鍵的結構性優勢源自於其CUDA軟體平台，該平台提供了一套強大的工具，用於對GPU進行編程，以處理特定任務。

由於使用CUDA建構的軟體只能在輝達的硬體上運行，其客戶會被鎖定在其生態系統中；過渡到其他GPU供應商的成本很高，而且開發人員更喜歡CUDA，因為他們對這個系統很熟悉。

2. 台積電

在那些設計人工智慧晶片的知名公司背後，台積電才是真正製造這些晶片的公司。台積電營運全球規模最大、技術最先進的晶片代工廠，為輝達的Blackwell GPU、超微的加速器和博通的客製化ASIC晶片生產矽片。

不妨把台積電想像成淘金熱潮中的鏟子賣家。所有來自超大規模資料中心的全新AI晶片組和客製化晶片專案最終都會落腳台積電的生產設施。從很多方面來看，台積電的晶圓代工產能利用率都是整個AI基礎設施產業的晴雨表。

隨著對適用於人工智慧推理工作負載的處理能力的需求加速成長，無論最終是輝達、超微還是新創公司的自主研發晶片贏得設計競賽，台積電都將繼續受益。

正如輝達在其各自終端市場所取得的統治地位一樣，客戶願意為台積電的強大能力支付高價，因為自建晶圓廠的成本太高、耗時太長，而且技術難度也太大。

台積電的規模及其長期以來持續改進製程的卓越表現，創造了一個幾乎無法複製的飛輪效應。在人工智慧基礎設施超級週期中，台積電正在證明，鏟子與黃金本身同樣重要。

3. 帕蘭泰爾

輝達的技術為人工智慧工具的開發提供資料中心支持，而帕蘭泰爾的軟體套件則使這些應用能夠為決策者所用。該公司的人工智慧平台（AIP）擅長將來自其他資料庫、電子表格和分類網路的各種資訊整合到一個稱為本體的單一資料來源中。本體是詳細的可視化模型，使用戶能夠即時查詢和建模各種場景。

大多數傳統企業軟體開發商提供的類似工具都需要工程團隊不斷監控和優化底層架構，以維持資料工作流程的完整性。相比之下，帕蘭泰爾的本體被編程為自動更新。考慮到政策變化、地緣政治討論或宏觀經濟指標可能對任何類型的企業、政府機構或軍隊產生的影響，不難理解為什麼帕蘭泰爾AIP（Palantir AIP ）已成為如此關鍵的任務平台。

Palantir AIP 的驗證在兩個截然不同的場景中得到充分展現。在戰場上，該公司開發的Gotham 和Maven 慧系統平台已被美國及其盟軍廣泛使用。使用者可以將衛星影像、無人機訊號和物流資訊輸入系統，比使用其他同類軟體更有效率地建構最優貿易路線或評估供應鏈風險。

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