金價跌落4000美元以下「這價位」機會很高 3個力量推動虛弱走勢

美國銀行的技術策略師表示，黃金近期的回檔可能還有進一步下探的空間，技術和宏觀訊號都指向一個較長的盤整階段，而不是快速反彈。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行的技術策略師表示，黃金近期的回檔可能還有進一步下探的空間，技術和宏觀訊號都指向一個較長的盤整階段，而不是快速反彈。金價回檔下探至3700美元的可能性很高，目前在每盎司4400美元附近徘徊。

國際金價昨（27）日上漲2.6%，黃金期貨也走高，但今年迄今漲幅不足4%。宏觀經濟因素正對黃金構成壓力。BCA策略師彼德貝雷津（Peter Berezin）指出，近期黃金走弱主要受三個因素驅動。

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首先，美元走強，同時利率預期走高。從宏觀角度來看，美元走強和利率上升通常對黃金不利。

第二，黃金持有部位也發揮作用。黃金，尤其是白銀，在3月初處於超買狀態。在這種情況下，避險情緒可能會引發價格暴跌，因為槓桿投資者或短期投資者會拋售部位。貝雷津指出，類似的動態在過去也曾出現過，例如2008年10月，儘管整體市場承壓，黃金價格仍大幅下跌。

第三，官方部門的需求似乎正在改變。一些央行正在縮減黃金購買規模，甚至出售儲備。據報導，波蘭正在考慮出售黃金以籌集國防開支，而土耳其則一直在出售黃金以支撐其貨幣。此外，有跡象表明，由於出口收入疲軟，一些海灣國家可能也在放緩黃金購買。

綜合來看，技術盤整、金融環境收緊以及央行需求疲軟等因素表明，即使在經歷了多年的強勁上漲之後，黃金在未來幾季仍可能面臨壓力。

美國銀行（BofA ）認為下檔風險更大，策略師保羅·西亞納（Paul Ciana）表示，黃金似乎正處於修正性的「第四波」階段，這種模式通常出現在強勁上漲之後，並且可以持續數月之久。

西亞納寫道：價格形態和動量信號表明，黃金仍處於第四波盤整階段，他並補充說，這種結構可以合理地持續到第2季​​和第3季。這顯示黃金短期內可能難以重回前期高點。未能守住1月的高點，進一步強化市場對金價將呈現區間震盪走勢且偏向下行的預期。

西亞納表示，美國銀行認為金價面臨4000美元關口的風險，而50週移動均線（目前接近3967美元）是關鍵的技術參考點。他指出，鑑於黃金先前的漲幅，可能出現更大幅度的回檔。回顧金價從2023年末的約1810美元飆升至2026年初的近6000美元。在此背景下，西亞納表示，回落至3700美元並不罕見，他並將其描述為在如此強勁的上漲之後出現的標準調整。

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