股市拋售重創AI贏家 7大巨頭市值蒸發逾27兆元

股市拋售潮重創美股科技7巨頭。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經報導，投資人對通膨升溫恐使降息無望的疑慮加劇，引發股市拋售潮，美國科技「7巨頭」（Magnificent Seven）遭重創，過去一週市值蒸發逾8500億美元（27.24兆台幣）。

Meta跌逾11%，為2025年10月以來單週最大跌幅，25日洛杉磯高等法院判決Meta與Google旗下的YouTube未能保護未成年用戶，致使其產生網路成癮而出現心理健康問題，須共同支付600萬美元（約新台幣1.9億元）賠償金。該劃時代判決也使Google母公司Alphabet股價重挫，本週跌近9%。

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微軟收跌6.5%，由於軟體股的拋售情形尤其嚴重，微軟有可能創下自2008年以來最糟季度表現。

輝達與亞馬遜皆跌約3%，而特斯拉收跌近2%。7巨頭中唯一週線小幅上揚的是蘋果，此前有報導稱，蘋果計畫將其Siri語音助理向其人工智慧（AI）服務對手開放，目前其合作夥伴為OpenAI的ChatGPT。

半導體股27日反彈，但前一天暴跌的Sandisk與美光科技週線仍收跌。該拋售源於Alphabet推出的TurboQuant 壓縮演算法可大幅減少AI記憶體的用量，該消息撼動記憶體股與更廣泛的半導體股。

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