日媒曝習近平「重大誤判」報應在中國航空業 反助日航客運量創新高

在習近平呼籲民眾減少到日本旅行後，中國航空公司已將飛往日本的航線座位數削減近一半。然而，乘客紛紛轉向日本航空公司，日航的客運量創下歷史新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國國家主席習近平呼籲民眾減少到日本旅行後，中國航空公司已將飛往日本的航線座位數削減近一半。然而，乘客紛紛轉向日本航空公司，日航（JAL）的客運量創下歷史新高。日媒新聞President Online指出，習近平政府對日本旅遊制裁的「重大誤判」慘痛代價，實際上更落在中國自己的身上。

中國航空公司已將飛往日本的航線座位數削減約23%。相較之下，日本航空（JAL）的運量和利潤卻創下歷史新高。

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美國航空航太雜誌《航空週刊》（Aviation Week）引用了英國航空數據公司OAG對定期航班數據的分析顯示，2025年12月中國航空公司飛往日本航線的座位數從11月初的185萬個驟降至142萬個，降幅達23.2%。航班數量也從9813架次減少至7432架次，降幅達24.3%。儘管中國民用航空局尚未正式下達削減航班的命令，但這主要是由於各航空公司響應習近平呼籲民眾減少赴日旅行的號召而集體大幅削減航班所致。

在這段動盪時期，日本航空（JAL）反而實現利潤成長。根據該公司新聞稿，日航集團2025財年第三季（4月至12月）累計息稅前利潤（EBIT）年增24.2%至1791億日圓，銷售收入年增9.2%至1.5137兆日圓，兩項數據均為公司重新上市以來同期最高水準。

在搭乘中國航班的使用者中，有些人的行程難以取消，例如商務旅遊或重要的回國探親。隨著中國航空公司減少航班，這部分需求湧入日本企業。中國以減少航班作為外交談判籌碼，但最終適得其反，使日本航空公司受益。

彭博的數據顯示，去年12月份中國飛往日本的預訂航班數量比10月份下降20%以上。至少有12條連接上海、廣州和南京與名古屋、福岡和札幌的航線已經停飛。即使在仍在運作的航線上，也正在從大型寬體客機轉向小型單通道客機。

根據OAG的分析，各航空的航班削減率分別為：中國國際航空約10%，中國東方航空約13%，中國南方航空約24%。然而，對於國際航線選擇有限的廉價航空公司而言，打擊更為沉重。春秋航空的航班量下降了36%，吉祥航空下降了41%，深圳航空的航班量幾乎減半。

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