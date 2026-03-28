中國工具機生產佔比破3成 台廠優勢流失陷日韓中夾擊

台中工具機展各家展出最新技術與機台。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣工具機展今（28）日落幕，隨著產業景氣回溫，廠商此次接單表現普遍不俗。然而，近年台灣工具機產業深受匯率、關稅等因素干擾，在「前有日韓、後有中國」的夾擊下，成為機械出口衰退最為明顯的產業之一，尤其中國有電動車等產業扶植，加上台灣工具機禁輸俄國，中國趁勢練兵、吃下市場，目前中國在全球工具機生產佔比已突破三成。

機械公會指出，台灣工具機過去憑藉高性價比優勢立足國際市場，但近年新台幣相對日幣升值，削弱價格競爭力，原有優勢逐漸流失，反而由競爭對手國取得優勢。在市場結構上，高階設備由日、韓廠商掌握，中低階產品則由中國大量供應，台灣工具機夾在中間，在標準機型與泛用機型等具規模經濟的市場中，價格競爭力不足，較難爭取訂單，成為受衝擊最深的機械出口項目。

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根據統計，工具機至2022年一直都是機械主力出口產品，排名第一，但2023年開始下滑，去年已衰退到第三，今年一月也跌出機械前三大出口產品。

東台董事長嚴瑞雄表示，過去俄羅斯與土耳其為台灣工具機重要市場，但受烏俄戰爭影響，需求幾乎停滯，且退出後的市場多由中國業者承接。此外，中國在疫情期間加速產業發展，並受惠於新能源車需求帶動，工具機產業快速成長，目前全球生產佔比已達三成以上，反觀台灣則低於4%，差距持續擴大。

業界分析，中國近年也透過政策補貼，推動工具機國產化，並憑藉有汽車、3C等製造業供應鏈規模優勢，從價格、交期搶占中低階市場，甚至也透過併購歐洲廠商加速技術累積，形成結構性競爭優勢。

程泰會長楊德華則指出，台灣工具機產業若要持續發展，須具備四大關鍵條件，包括充足資本、強化工程師團隊以優化產品、建立全球通路，以及推動自動化升級，才能在激烈競爭中突圍。

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