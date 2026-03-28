電支生死鬥5》一卡通搶攻IP授權熱潮 造型電子票證熱銷彌補電支虧損

一卡通搶搭KPop獵魔女團熱潮，推出《Huntrx》、《Saja Boys》兩款盲包。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通深陷電支業務虧損泥淖，但起家的電子票證業務仍處於獲利狀態，一卡通積極透過發行特殊設計、客製化的造型卡，並極掌握近年掀起的IP授權熱潮，提升業績與獲利，進而彌補電支業務的虧損。例如近期即攜手話題 KPop獵魔女團與角色陣營，推出全新「盲包一卡通」系列，將人氣角色化為隨身收藏卡，吸引粉絲搶購蒐集。

為了推廣一卡通 iPASS MONEY APP，該系列IP授權儲值卡採用一卡通PLUS晶片，可搭配「一卡通 iPASS MONEY」APP 的票卡感應機功能，讓粉絲在手機上為票卡加值、查詢餘額與即時交易紀錄，還能將票卡數位化加入APP的票卡區，讓這類造型卡不會只能躺在抽屜裡。

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統計一卡通近年發行的各類造型一卡通，涵蓋「動漫系列」如哈利波特的1:1 還原「哈利波特魔杖」立體一卡通、《咒術迴戰》的「五條悟」特製卡、《排球少年!!》多款角色形象卡、《進擊的巨人》裝置造型卡及《新世紀福音戰士》。「卡通角色系列」則有迪士尼系列、SNOOPY、三麗鷗 Hello Kitty、飛天小女警等。

也有「懷舊文創風」的台灣日常物品「微縮化」，包括3.5 吋磁片、PS4 搖桿，甚至大同電鍋、維力炸醬麵等生活用品的仿真系列。每當特殊節慶，則滿足國人求財求好運的需求，推出「馬上有錢」、「大吉」等創意絨毛造型卡，或是與北港武德宮等知名廟宇，合作推出「平安符」或「神尊造型卡」，都有不錯的銷售成績，進而提升獲利。

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